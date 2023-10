Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, en manos del próximo alcalde

Cartagena

La serie de tropiezos que ha tenido el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Cartagena, llevó a que la Administración Distrital señalará que no será aprobado en el gobierno de William Dau.

Esta noticia que vaticinaban sectores económicos, gremiales, líderes y ciudadanía en general, fue confirmada por la misma Administración Salvemos Juntos a Cartagena que reiteró, “el objetivo es dejar la concertación ambiental lista para el próximo alcalde”.

Con tono pausado el secretario de planeación, Franklin Amador Hawkins, que ha defendido el proyecto de los cuestionamientos señaló que los tiempos no dan para la aprobación del POT, “al iniciar la concertación ambiental son 45 días hábiles, el Consejo Territorial de Planeación luego tiene 30 días hábiles y luego el Concejo Distrital tiene 90 días calendario”.

“Los tiempos no dan para que esta administración presente el proyecto al Concejo (…) las dinámicas que tiene este proceso todos las conocemos y cada uno las abordara desde los roles que le corresponden, lo estamos haciendo sin temor que algunos actores con poder con recursos de acción hagan que sus intereses mezquinos estén por encima de lo que la ciudad necesita”, sostuvo Franklin.

Añadió, “más allá de los desarrollos urbanísticos, que es legítimo, tenemos comunidades que sufren y padecen porque no es posible llevarle sus equipamientos de servicios público, porque el POT no sale porque una, dos o tres personas no quieren que salga”.

Ante las críticas por la destinación de millonarios recursos para un proyecto que no fue aprobado, como lo esperaba el alcalde William Dau, el secretario señaló que la inversión del Plan de Ordenamiento Territorial desde el 2016 hasta el 2023 rondan los $26 mil millones.

“Esta Administración ha invertido en el POT $15 mil millones, eso da un promedio anual de $3.700 millones. Estamos en una ejecución razonable para el POT, aquí hay administraciones que han gastado $4.800 millones anuales en el POT y no ha sido exitoso”, exteriorizó

Indicó, “por lo menos esta administración más allá de las consultarías y OPS estamos dejando los estudios básicos de riesgo, que costaron alrededor de $4 mil millones”.

Amador Hawkins expresó que, se surtió el proceso participativo y se construyó un modelo de ocupación del territorio, “la aprobación tiene tres etapas la concertación ambiental, la consulta ante Consejo Territorial de Planeación y la aprobación por parte del Concejo Cartagena”.

Aseguro que el pronunciamiento de la corporación ambiental no permitió que se subsanara de manera adecuada los aspectos, y las observaciones que se hicieron del mismo, puesto que la resolución no explicaba de manera explícita que era lo que se decía que no se presentaba de manera adecuada.

“Decía, no se presentó la cartografía tal como lo define la norma, eso queda en abstracto; no se precisó cuáles eran los aspectos, eso impidió que nosotros pudiésemos subsanar de manera adecuada y fue así en tres oportunidades. En su momento la Secretaría de Planeación considero interponer un recurso de reposición contra de la resolución, pero decidimos no hacerlo porque podíamos perder dos meses y para nosotros es un tiempo valioso porque queremos volver a radicar”, indicó Amador Hawkins.

Puntualizó, “se ha hecho un ejercicio técnico, serio y responsable en el proceso de formulación. Nunca se nos expresó sobre cómo querían que se presentara la información, qué aspectos consideraban que no se presentaba de manera adecuada”.

El secretario de planeación señaló que por esta situación interpuso un derecho de petición, solicitando tanto a CARDIQUE como al Establecimiento Publico Ambiental (EPA) que se pronuncien de manera explícita sobre cuáles son los aspectos que no se estarían cubriendo de manera adecuada.

“Esperamos que esa resolución del derecho de petición nos permita volver a radicar de una manera más eficaz, que no sea otro intento fallido de radicar”, manifestó.

Con base a lo que respondan las autoridades ambientales se volverá a radicar la concertación ambiental. La Alcaldía sostuvo que el objetivo es lograr en los dos meses y medio que falta para culminar el año se le entregue a la ciudad la concertación ambiental, para que la nueva administración solo le quede llevar a consulta al Consejo Territorial de Planeación y al Concejo Distrital.

Así las cosas, la nueva administración tendrá un insumo de donde partir.