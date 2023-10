“Bodytech me discriminó por ser ciego”: abogado Anderson Gómez

Anderson Gómez, abogado y estudiante de maestría con discapacidad visual grave que le permite acceder solo al 7% de su visión, denunció en Sigue La W que en el gimnasio Bodytech, sede Normandía de Bogotá, no se le permitió acceder a los servicios que había contratado debido a que estaba acompañado por su mascota guía.

La situación fue registrada en un video que se volvió viral en las redes sociales, generando indignación entre miles de internautas.

Gómez fue invitado a los estudios de Sigue La W, donde compartió su experiencia.

“Hace algunas semanas, decidí ir con Latina, mi perro guía, a entrenar. En un primer momento, el gerente me indicó que discutirían la situación, pero luego me informaron que no se me permitiría ingresar con ella. Solo quiero que ella me espere, no que ande conmigo por todo el gimnasio”, expresó Gómez.

Cuando se le preguntó si había enfrentado situaciones similares en el establecimiento deportivo en el pasado, Gómez explicó: “En un principio, me habían dicho que no podían prestarme el servicio debido a mi discapacidad visual. Sin embargo, posteriormente me ofrecieron disculpas y me vendieron la afiliación”.

Sigue La W intentó ponerse en contacto con Bodytech, pero la respuesta se hizo esperar. Después de más de cinco horas de espera, durante la transmisión en vivo del programa, el gimnasio finalmente se comunicó a través de un mensaje de WhatsApp, afirmando que ya habían contactado al usuario.

Sin embargo, Gómez aclaró: “Me llamaron, pero les dije que cualquier contacto debía realizarse por correo y aún no he recibido ninguna comunicación oficial”.

Anderson Gómez busca que su denuncia no solo sea un llamado a la empatía, sino que también promueva el respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidades físicas, tanto por parte de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones privadas.