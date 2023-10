La Selección Colombia Femenina de Voleibol viaja a Chile para los Juegos Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 están a la vuelta de la esquina y la Selección Colombia Femenina de Voleibol ya está lista para buscar defender medalla. En un evento realizado en las instalaciones de Toyota, patrocinador de la selección, las jugadoras estuvieron acompañadas de su entrenador Antonio Rizola hablando sobre lo que ha sido el 2023 y sus expectativas de cara a la próxima competición.

“Fue un año muy difícil. Las que llegaron de competir en Europa llegaron con contusiones muy difíciles. Amanda Coneo estuvo un mes aparte y María Alejandra Marín quedó fuera de tres competencias. Mi alegría es que atrás hay un grupo de jóvenes no tan conocidas con las que podemos tener resultados muy buenos, aunque no iguales a los de años anteriores” afirmó Antonio Rizola, entrenador de la selección.

Las bajas del combinado nacional son importantes. Además de Amanda Coneo y María Alejandra Marín sobresalen ausencias como las de Laura Pascua, principal atacante de punta, quien sufrió un esguince jugando en España. Un panorama complejo en el cual Colombia buscará pelear una medalla para repetir la hazaña de Lima 2019 cuando fueron plata.

¿Quiénes serán los rivales de la Selección Colombia?

Colombia hará parte del grupo 2 junto a México, Chile y República Dominicana. Camila Gómez, capitana de la selección contó cómo ha sido la preparación y cómo proyectan este grupo para avanzar a la siguiente fase. “Hemos estado viendo videos y partidos. Son jóvenes con un poco más de rodaje que este equipo que llevamos, pero en los Panamericanos pasados no íbamos con experiencia, no éramos favoritos y terminamos con la plata. Así que nada es imposible para nosotras” señaló la jugadora.

¿Estará la Selección Colombia Femenina de Voleibol en París 2024?

Para las próximas justas olímpicas el formato de clasificación de la disciplina cambió y ya no es continental sino mundial mediante un Torneo Clasificatorio Preolímpico que se disputó en septiembre. Las dirigidas por Antonio Rizola sólo lograron una victoria por lo que finalizaron en el penúltimo lugar del Grupo C en el que compartieron zona con Estados Unidos, Polonia, Italia, Alemania, Tailandia, Eslovenia y Corea del Sur. La competición únicamente otorgó dos cupos por grupo de manera que la Selección Colombia Femenina de Voleibol no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024.