¿Mintieron en la agenda del presidente?

Al Oído de más dudas que respuestas con el presidente Gustavo Petro que aunque ya dio explicaciones de lo que había sucedido con su agenda si sería bueno que dijeran la verdad o por lo menos una sola versión.

¿Dónde está el presidente? Es la pregunta que hoy todos nos hacemos.

El reloj no para y desde hace exactamente una semana no se sabe en qué anda el presidente, a los periodistas no se les está compartiendo la agenda, todo se ha vuelto un verdadero misterio.

Olvidan que la agenda del mandatario es de interés público y es un componente del desarrollo de transparencia del Gobierno que siempre se ha compartido, lo único que sabemos de él es por su cuenta de X. Al preguntar en Casa de Nariño hay un profundo silencio, nadie da respuesta.

Recuerden ustedes que ya son 89 incumplimientos en la agenda por lo que la genialidad que se les ocurrió es no compartirla así ya nadie sabe si incumple o si simplemente no asiste.

Lo raro de todo es que si supuestamente el mandatario había tenido una caída el lunes en Cartagena, como lo expresó en su cuenta de X, porque en el día de ayer estaba confirmado en un evento en Chocó .

El ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, le tocó excusarlo porque el mandatario nunca llegó, lo curioso es que ahora con la información que entregó de su salud, nos damos cuenta de que entonces el ministro Lizcano mintió? Finalmente, no había una reunión para hablar de Israel y Gaza, ¿sino que estaba enfermo? Curioso.

Hoy por ejemplo no se sabe si asistirá a Bosa o a Ciudad Bolívar al tema de Gobierno Escucha…

¿Hasta cuándo guardarán silencio frente a una agenda que ocultan?