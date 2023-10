El ‘tatuador de famosos’ que busca cambiar vidas por medio del tatuaje: ¿de qué trata?

El tatuaje es un arte que ha trascendido en la sociedad mundial en las diferentes culturas de cada continente. En Colombia, Marckos Ruiz además de ser tatuados de personalidades del mundo deportivo, entretenimiento, etc, también ayuda a las personas por medio de esta práctica. ¿Cómo lo hace?

Pues el mismo Ruiz pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para explicarlo.

“Mi carrera este año cumple 24 años. Tuve una experiencia a los 12 años, me mando tatuar y desde ahí aprendí, empecé a dibujar y desde esa edad no he parado de tatuar”, relató inicialmente.

Dijo que viene de una familia de artistas ya que su padre “trabaja el óleo” y además, relató que “no sabía mucho leer o escribir pero ya me llamaba la atención dibujar, ver a mi papá hacer sus obras y desde ahí nació mi gusto por el arte”.

Por otro lado, habló sobre la manera en que ayuda a las personas: usa el tatuaje para tapar vestigios de cicatrices corporales que las personas quieren ‘dejar atrás’.

“Son varias historias, la gran mayoría son personas que quieren cubrir sus cicatrices, han tenido accidentes brutales y llevan la vida escondiéndose con ropa, se abstienen de ir a piscina, de usar cierta ropa. Incluso personas con cáncer”, dijo.

Y que, en ese sentido, “el poder llegar a estas personas y cambiarles la vida es muy significativo para mí y mi esposa”.

“Es un privilegio que me busquen para hacerles olvidar, por medio del tatuaje, esas vivencias”.

Escuche la entrevista completa a continuación: