¿El presidente de la CAR Cundinamarca estaría inhabilitado?

Este miércoles 25 de octubre se llevó a cabo la sesión del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca en la que nuevamente se eligió al señor Alfred Ballesteros como presidente de la corporación. Durante la jornada hubo polémica por la votación, debido a las presuntas inhabilidades de Ballesteros que fueron advertidas por el delgado del Ministerio de Ambiente y porque a pesar de eso la propia alcaldesa Claudia López votó por él.

El gobernador del departamento también le dio su respaldo al candidato elegido, aunque debió declararse impedido por ser muy amigo y compadre de él.

En entrevista con Sigue La W, Gustavo Carrión, delegado del Gobierno ante la CAR y director del Sistema Nacional Ambiental, aseguró que “en esta elección no hubo tiempo de hacer una discusión y reflexión al menos al interior del Consejo Directivo de las cualidades de los candidatos, de la meritocracia”.

Añadiendo que “hay una situación que nosotros como Ministerio no podemos definir si hay una inhabilidad o no, pero lo colocamos en el manifiesto dentro del Consejo Directivo sobre una probable inhabilidad que les corresponderá a los órganos de control definir”.

En cuanto a las advertencias que hacen, señaló que “la Ley 1263 del 2008 establece el proceso de elección y reelección de los directores. El artículo 28 establece que el director va a ser por un periodo de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez, esa reelección aplica desde el 2012. En la revisión que nosotros miramos de la hoja de vida hay una constancia expedida en la cual se señala que el señor Alfred Ballesteros está en propiedad desde el 27 de julio del 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, eso correspondería a un solo periodo. Cuando entramos al SECOP nos damos cuenta de que había dos certificaciones para ese periodo”.

De esta manera, se estaría hablando de dos periodos de Ballesteros y por esto no podría haber una tercera elección.

Asimismo, explicó que las dos instancias que oficiaron las realizaron ante la Procuraduría y ante el Consejo Directivo.

Por otra parte, María Fernanda rojas, exconcejal de Bogotá y quien aspiraba al cargo, también habló en Sigue La W sobre la sorpresa que le generó el voto de la alcaldesa Claudia López para el señor Ballesteros.

“No tengo ninguna obsesión ni apego por un cargo ni esas cosas, sino que tengo una vocación que me gustaría aplicar como la hemos aplicado en otras entidades del Estado. No deja de sorprender que aun reconociendo que la CAR es una entidad con problemas de ejecución, con un manto de corrupción, que se está quedando chiquita frente a los desafíos ambientes de Bogotá, la alcaldesa termina votando por alguien que representa el continuismo en la CAR. La alcaldesa conoce mi trayectoria, conoce mi probidad y no me imaginé perder ante el señor Ballesteros”.

