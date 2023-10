Petro responde a Claudia López por el metro: ciudadanía elegirá el futuro del proyecto

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que le hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por poner en su visita a China el tema de la construcción de la primera línea del metro de la capital de Colombia.

El mandatario aseguró que no ha sido ninguna falta de respeto y por el contrario quiere lo mejor para los ciudadanos.

“No estoy en China decidiendo el futuro del metro de Bogotá. Eso lo decidirá la ciudadanía. Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma me sugirió en Villavicencio”, dijo el presidente.

El mandatario insistió en que solo se está pensando en calidad de vida de los ciudadanos que necesitan una mejor movilidad y por lo tanto serán ellos quienes decidan.

“Más bien, es un irrespeto, como usted dice, que los dirigentes de Bogotá no contemplen la mejor calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Es la ciudadanía la que decidirá sobre esa calidad de vida. Como exalcalde de Bogotá y presidente de la República he dispuesto que el espacio financiero de la nación pueda respaldar la mejor calidad de vida de los bogotanos como de los colombianos, pero es al final el pueblo el que decide”, agregó.

Por último, el jefe de Estado aseguró que lo único que han querido es engañar al pueblo por cuenta de personas que no dejan progresar a Bogotá.

“Ese pueblo debe tener la claridad sobre que lo han engañado durante nueve años con un embeleco para impedirle tener el mejor sistema de transporte público posible hoy: el metro poderoso y subterraneo; solo por mantener las ganancias de unos propietarios del transporte privado de buses. He ahí el egoísmo social de una casta que no deja progresar a Bogotá”, concluyó desde China.