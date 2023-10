Hay una desarticulación e improvisación enorme del Gobierno: Humberto de la Calle

El senador de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza Humberto de La Calle pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre la nueva polémica que ha desatado el Gobierno Nacional luego de conocerse la invitación que habrían hecho a las disidencias de las Farc para que estuvieran en la apertura de los comicios en Popayán.

En primer lugar, el excandidato presidencial aseguró que “involucrar a la organización electoral, porque alguien tuvo la idea y por fortuna luego se corrigió, no deja de ser una idea muy nociva que tiene además unas consecuencias simbólicas muy graves. El acto de abrir las urnas tiene un simbolismo que no pude verse sujeto a que en la ceremonia se haga en presencia de delincuentes con quienes hay acercamientos, pero todavía muy incipientes”.

Añadiendo que “hay una desarticulación tremenda del Gobierno, una improvisación enorme, se observa que no hubo coordinación entre el Gobierno y la mesa de negociaciones con el mal llamado Estado Mayor Central”.

Asimismo, De La Calle aseguró que estas negociaciones no se pueden hacer bajo la ansiedad de producir resultados de inmediato, “el primer deber de un negociador es estar consciente que, si es necesario romper, pues se rompe. No puede aproximarse esto como un mecanismo de seducción a personas que están en armas anunciando simbólicamente caminos que no están maduros”.

Por esto, según el congresista, “esto se enmarca en una situación de agudo descontrol territorial (…) lo que me parece es que sí está creciendo esa oleada que ya tuvimos en los años 80 y principios del 90 de descontrol de los territorios”.

Para finalizar, De La Calle dejó claro que el Gobierno debería replantear su estrategia, “partiendo de la base que estos intentos de conversación deben estar presididos sobre la claridad de las líneas rojas y siempre en un mecanismo estratégico”.

Escuche la entrevista completa a continuación: