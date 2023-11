“No podemos estar allá”: Petro llama a consultas a la embajadora de Colombia en Israel

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que debido a la complicada situación que se vive entre Israel y Palestina, decidió llamar a consultas a la embajadora de carrera de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, confirmó el presidente.

Así las cosas, Manjarrez deberá llegar a Colombia en los próximos días para que el presidente Gustavo Petro junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva escuchen a la embajadora sobre las dimensiones reales de la situación que se vive en Israel en medio de la guerra con Palestina.

Con este nuevo llamado, las relaciones entre Colombia e Israel vuelven a tener fracturas, ya que anteriormente el presidente Gustavo Petro había anunciado que sí debía romper relaciones con Israel lo haría, luego de que este último anunciara que cancelaría las exportaciones de elementos de seguridad a nuestro país.