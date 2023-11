La CCI hace advertencia al Gobierno frente al ajuste en las tarifas de los peajes

Luego que se diera a conocer el proyecto de decreto en el que viene trabajando el Ministerio de Transporte para descongelar las tarifas de los peajes en el país, el gremio constructor aseguró a través de un comunicado que:

“El decreto en mención, se limitará a dar el paso que no se dio en enero”, haciendo referencia a que no se hizo el respectivo ajuste que se hace según el índice de inflación con el que cierra el año inmediatamente anterior; agregando que “de no proceder así, el Estado se vería obligado a compensar el faltante a través del Presupuesto Nacional, alimentado por todos los colombianos, incluidos los que no usan las vías, sacrificándose de esta forma, valiosos recursos para la salud, la educación y la justicia entre otros”.

De igual forma, la CCI destacó que el decreto en el que trabaja el Gobierno Nacional será una garantía para dar continuidad en la financiación, el mantenimiento, la operación y la construcción de la infraestructura vial en todo Colombia.

Se debe recordar que el plan que se tiene listo por parte de la cartera de Transporte y también de Hacienda, se espera que las tarifas de los peajes en Colombia se normalicen antes de finalizar el primer semestre del próximo año, dichos incrementos se empezarían a realizar de forma gradual y en total participarían los 113 peajes que están bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura y 29 estaciones de peajes por parte del Instituto Nacional de Vías.