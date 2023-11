¿Qué está pasando con las vías en Antioquia?

Hay preocupación por el estado de las vías en Antioquia debido a la falta de recursos para financiar su terminación, pero también por los fenómenos climáticos que han afectado la infraestructura.

En la madrugada de este viernes se presentó la caída de un puente en la vía al mar que hace parte de un proyecto de cuarta generación y ante esa situación los transportadores de carga hacen un llamado para dejar a un lado la política y solucionar de manera definitiva el problema.

Así lo expresó a Sigue La W Anderson Quiceno, líder de la ATC (Asociación de Transportadores de Carga), para quien “han sido muchas las advertencias en la composición de los corredores viales, nos atrevemos a decir que el puente amarillo de Valdivia es el próximo que se va a caer”.

“No entendemos, con el recaudo de las concesiones y de Invias, cómo sucede estas catástrofes por falta de mantenimiento y falta de financiación”, lamentó el agremiado.

“Estos recursos están garantizados por autos administrativos del MinTransporte desde 2013 y 2015. Si hay tantas diferencias en la política, no pueden llevar a la sociedad a estas crisis tan profundas. Esperamos que la sociedad comprenda que el sentir del camionero es el de toda la comunidad”, añadió.

“El Gobierno Nacional le tiene que explicar al país qué está pasando con los recursos de los peajes y con el orden público. Le destinaron esos recursos a la fuerza pública y a los militares y policías los tienen andando a pie”.

“Los gremios tenemos que entender que esto no se soluciona a través de reuniones. Los más afectados somos las comunidades y actores económicos y los primeros que reciben el impacto son los transportadores, las regiones no satisfacen sus necesidades sin transporte de carga”.

“Sobre el recaudo de los peajes, el aumento de los combustibles y la inseguridad son temas que tienen cercado al sector transportador, esperamos que el Gobierno y la Gobernación se enteren de que no pueden dirigir el país como si fuera una finca”.

Al respecto también se pronunció Santiago Sierra Latorre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, quien aseguró que el departamento “ha sufrido una temporada de lluvias bastante anómala que ha afectado la red vial, sin embargo, tenemos vías con problemas que vienen de mucho antes. Son las vías que conectan al departamento con las principales capitales del país”.

“Se debería garantizar la inversión de Invias en Antioquia. Estos recaudos van a bolsas nacionales y se asignan a todas las vías del país sin un conocimiento técnico suficiente. Se debería garantizar que los recaudos se utilicen para los mismos corredores”, manifestó el funcionario.

“Las ocho vías 4G tienen problemas de activación, que algunos dependen del Gobierno Nacional y no hay rutas de trabajo para poder subsanar estas problemáticas. Hay unos gastos que no pueden ser sorpresa para la nación”, denunció.

“No son problemáticas solo del departamento, las vías de cuarta generación son vías nacionales, conectan con las diferentes regiones del país. Lo que hemos visto es una falta de gestión para la solución de estas problemáticas. Antioquia es un buen administrador vial”.

“Necesitamos no solo que la ANI esté metida en Antioquia solucionando esta problemática, sino que tengan medidas de atención inmediata para que no todo termine en un problema jurídico”, agregó Sierra Latorre.

“El departamento de Antioquia tiene el riesgo de quedar encerrado, las conexiones con el resto del país a cargo de la nación, todos tienen problemas estructurales que tienen que ser atendidos de manera inmediata. Seguiremos trabajando en conjunto con los municipios para garantizar la transitabilidad, pero sí tenemos un riesgo inmediato”, alertó el secretario de Infraestructura Física.

Amplíe esta y otras noticias a continuación: