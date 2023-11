Liga Árabe aseguró que Israel “admitió poseer armas nucleares”

La Liga Árabe aseguró que Israel “admite que posee armas nucleares” después de que el ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista Amichai Eliyahu, afirmara que el lanzamiento de un ataque nuclear contra la Franja de Gaza es una posibilidad.

“Las declaraciones del ministro racista israelí Eliyahu son reveladoras. No sólo admite que poseen un arma nuclear, que es el secreto que todo el mundo conoce”, dijo el secretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgueit, en la plataforma X (antes Twitter).

Según informó hoy el diario The Times of Israel, Eliyahu aseguró que el lanzamiento de una bomba atómica contra la Franja de Gaza podría ser una de las opciones en la guerra que enfrenta a Israel con el grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con Abulgueit, estas declaraciones también confirman “la realidad sobre la mirada aborrecible y racista de los israelíes hacia el pueblo palestino” y afirmó que “esta es la verdadera cara del Gobierno de ocupación”.

Según diversas fuentes, el Estado judío desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años pero, hasta ahora, no admite ni niega su posesión y es el único país del mundo que no lo reconoce abiertamente, pero es un secreto a voces que es un Estado nuclear y figura como tal en los listados de instituciones de investigación atómica.

La organización Center for Arms Control and Non-Proliferation ha advertido en diversas ocasiones sobre la “amplia creencia” de que Israel posea este tipo de armamento, y ha recordado que el Estado judío no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y que su “política de opacidad nuclear” es tolerada por enemigos y adversarios.

Tampoco ha aceptado las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que tienen como objetivo desalentar la propagación de las armas nucleares mediante la detección temprana del “uso indebido” de material o tecnología nuclear.