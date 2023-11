Duro relato de Carlos Ríos sobre retención en Cerros de Bogotá: “me apuntaron en la sien”

El pasado lunes 6 de noviembre, en horas de la tarde, las autoridades de Bogotá revelaron que fue localizado el empresario Carlos Ríos, quien había sido reportado como desaparecido en la mañana, durante un recorrido por los cerros orientales de la ciudad.

La alcaldesa Claudia López expresó: “El señor Carlos Ríos se había perdido al salir a caminar por los cerros. Ya lo encontramos y está bien”.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá sostuvo que se desplegó un “completo equipo de investigación y rescate” para dar con el paradero de Ríos, para lo cual se usaron drones y otros elementos.

En diálogo con La W, Ríos relató cómo fue su retención, desde las 7:00 de la mañana, hasta el momento en que logró liberarse de sus captores horas más tarde.

En primer lugar, Ríos aseguró que fue intimidado con arma de fuego por parte de los delincuentes: “Me pusieron una pistola en la sien y luego dispararon al aire (…) estaban muy nerviosos”.

Sobre lo que pasó durante su retención, el empresario aseguró que la intención de los delincuentes era obtener dinero: “Empezamos a subir como una hora y llegamos a una casa cerca de las antenas. Allá, ellos sacaron un celular y me empezaron a preguntar cuál era mi cuenta. Dijeron que tenía que entregar $100 millones de pesos, después bajaron a $50, luego a $30 y finalmente a $5, pero nada funcionó”.

Además, contó que estas personas lo agredieron: “Empezaron a burlarse de mí, me decían que me pusiera en cuatro (…) me maltrataron psicológicamente, es el trabajo de ellos. Duré media hora en silencio y medité, hice trabajos de respiración”.

Más adelante, cuando empezó a subir más gente a los cerros, los captores dejaron a Ríos solamente con dos de ellos, quienes eran los “jefes” de la operación.

“Esa es la banda de los cerros que opera hace rato, no es una novedad. Todo el mundo sabe quiénes son (…) los delincuentes circulan, se mueven, no atracan siempre en el mismo camino. Es imposible decir que hay senderos recomendados, son una banda organizada y nunca me imaginé que fuera tan grande”, agregó el empresario.

El empresario también aseguró que, una vez se escapó de los delincuentes y fue conducido a una clínica para verificar su estado de salud, se encontró con el actor Juan Pablo Raba, quien también denunció haber sido víctima de un asalto violento mientras caminaba por los cerros junto a sus dos hijos.

Finalmente, sobre la respuesta que dio la alcaldesa Claudia López a estos hechos, Carlos Ríos afirmó: “Yo hablé con la alcaldesa y le agradecí por el operativo, pero le dije que teníamos que hacer algo por la seguridad (…) creo que le queda difícil decir que hay sitios autorizados”.

