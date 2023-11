Contraloría alerta que por vacío en CREG podría subir precio de energía en 15% en la Costa

La Contraloría General reiteró su preocupación por el vacío institucional que sufre la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, entidad que tiene que tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas.

El ente de control señala que, mientras se mantenga esta situación, no podrá tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios.

Es decir, la energía en la Costa Caribe podría aumentar 15%, pues no se puede analizar la resolución de cómo diferir la opción tarifaria (que es un subsidio del precio de la tarifa de energía).

“Al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, señala entidad.

La razón, como se mencionaba anteriormente, es que la CREG tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP.

Al no haber comisionado, la Contraloría señala que “ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre ‘tarifas justas’, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de ‘Apagón Financiero’, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG”.