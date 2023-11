Innovación en la cocina con ollas multiuso: preparar la comida nunca fue tan fácil

Colombia

Las ollas multiuso y arroceras son instrumentos gastronómicos muy versátiles que llegaron para revolucionar la forma en que cocinamos. Este tipo de ollas también conocidas como ollas inteligentes han ido ganando popularidad debido a sus múltiples funciones y características innovadoras que hacen que la preparación de las comidas sea más sencilla y eficiente, sobre todo para quienes no cuentan con el tiempo necesario para elaborar los diferentes platos diarios.

Si todavía no ha experimentado la gran cantidad de beneficios que poseen las ollas multiuso y arroceras, le contamos acerca de sus funciones y la gran variedad de platos que puede cocinar con facilidad para que no dude más y compre una.

Ollas multiuso: la versatilidad en tu cocina

Las ollas Oster multiuso están equipadas con tecnología avanzada que permite la cocción precisa y controlada a través de la regulación de la temperatura y el tiempo. Esto garantiza que los platos se cocinen a la perfección, sin preocuparse por que se pasen o se quemen los alimentos.

Estas ollas pueden realizar una amplia gama de tareas culinarias, desde cocinar cualquier tipo de alimento hasta guisar, cocinar al vapor, saltear y freír. Algunas incluso, como la olla arrocera que tiene programas preestablecidos para platos populares, como el arroz, las sopas o los estofados.

Una de las funciones más destacadas de la olla multiusos es su capacidad para freír alimentos de manera saludable, se utiliza menos aceite permitiendo realizar una fritura más uniforme, y son una alternativa más saludable a las freidoras tradicionales.

También está la olla freidora Oster, en el caso de la freidora de aire Oster posee revestimiento antiadherente Diamond Force lo que hace que los alimentos no se peguen y se pueda limpiar con facilidad. Al tener partículas de diamante hace que el revestimiento sea más fuerte y de esta forma los alimentos no se pegan y tienen una fácil liberación. Con este sistema los productos tienen una mejor calidad y una mayor duración.

En comparación con otros productos similares, es 15 veces más fácil de limpiar, tiene una rejilla que se desmonta para ganar más espacio y también para poder limpiarla mejor. Su revestimiento con tecnología de última generación es diez veces más duradero y resistente a rayaduras.

Comparada con freidoras tradicionales utiliza un 99.5% menos aceite y mucha más capacidad para cocinar porciones más grandes de una sola vez.

Además, una de las funciones más destacadas es programar el tiempo de cocción con anticipación, lo que es ideal para personas ocupadas que desean llegar a casa y encontrar la comida lista para servir.

Características más destacadas

Estas ollas multifuncionales están disponibles en diferentes tamaños y capacidades, lo que las hace adecuadas para hogares grandes, pero también prácticas para aquellos en donde no se cuenta con tanto espacio. Algunas incluso tienen opciones de ollas apilables para cocinar múltiples platos a la vez.

La mayoría de las ollas como la olla multifuncional Oster, cuentan con un recubrimiento antiadherente de alta calidad que facilita la limpieza y evita que los alimentos se peguen. Además, posee pantallas digitales y controles táctiles que hacen que sea más fácil seleccionar las funciones deseadas y ajustar la configuración según las necesidades de cocción.

Algunas ollas multiuso vienen con accesorios adicionales, como cestas de vapor, espátulas y cucharas de medición, que mejoran aún más sus diferentes funciones.

Ollas arroceras: funciones y características

La mayoría de las personas conocen las ollas de cocción lenta, pero muchos no saben acerca de los beneficios de las ollas arroceras. Son ollas antiguas progenitoras de las de cocción lenta y en los países asiáticos es uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en la cocina.

La función principal de la olla arrocera universal es cocinar arroz a la perfección. Pueden manejar diferentes tipos de arroz, desde el blanco hasta el integral y el arroz glutinoso. La mayoría de las arroceras tienen una función de “mantener caliente”, que mantiene el arroz a la temperatura adecuada durante horas, sin que se reseque ni se queme.

Al igual que las ollas multiuso, las arroceras están disponibles en diferentes tamaños y capacidades para adaptarse a las necesidades de cada hogar. Suelen tener un diseño compacto y portátil que las hace ideales para cocinas pequeñas o para llevar a eventos. En cuanto al precio de olla arrocera, es muy accesible siempre comparado con la cantidad de funciones y la practicidad que ofrece. Si te pones a investigar podrás encontrar la olla arrocera Oster precio promocional en varias tiendas.

Tanto la olla inteligente como las arroceras son electrodomésticos modernos que ofrecen una amplia gama de funciones y características, incluida la función de olla freidora en el caso de las ollas multiuso. Estos aparatos han simplificado la preparación de comidas y han permitido a las personas cocinar con precisión y comodidad en sus propios hogares.

La tradición Japonesa en su mesa, anímese al sushi casero

La Olla Oster, eléctrica multiuso, no solamente es arrocera como muchos otros modelos, sino que, además, ofrece una muy buena calidad y también se puede cocinar arroz de sushi de manera increíble.

Tips para que el arroz salga perfecto

Estos consejos son útiles para cualquier modelo, pero es ideal para la olla arrocera Oster. Tenga en cuenta que la capacidad debe ser en 1,8 litros y hasta 2,2 litros, no más que eso.

Es importante considerar el peso para que el arroz salga a punto en lugar de pasado o crudo. Por eso hay determinadas cantidades que hay que evitar para que no se rebalse el agua, los granos queden crudos o se queme la parte de abajo.

Tres tazas o 500 g de arroz crudo es la cantidad mínima recomendada de arroz para cocinar. Por otro lado, el máximo que se puede cocinar son 10 tazas o 1,5 kg aproximadamente.

La cantidad ideal de arroz crudo es de 1, 5 a 1,7 kg para que el vapor se distribuya mejor dentro del bowl de la Oster. Si usa esa cantidad, el punto del arroz quedará perfecto.

El arroz solo tiene que llegar hasta la mitad del recipiente de la arrocera como máximo. Es aconsejable no tener en cuenta la medida que indica la olla como máximo.

Siempre es preferible utilizar un recipiente medidor para tomar el peso, pero si no tiene y va a usar para medir una taza, necesitará una 180cc, si es más grande que eso, el arroz no va a salir en su punto justo para el sushi.

10 funciones que no conocía de las ollas multiuso

La multiolla Oster da la posibilidad de cocinar cualquier tipo de alimento al punto que más le guste y además mantener la comida caliente para cuando se siente a la mesa.

De igual forma, cuenta con 10 funciones en 1, se puede programar, tiene asas en el interior para poder agarrarla con facilidad y transportarla a cualquier lado. La función de cocinar a través de un sistema de calor envolvente y uniforme que conserva y acentúa los sabores de los alimentos.

Además, tiene un recubrimiento antiadherente natural que es mucho más resistente a raspaduras que los recubrimientos de cualquier olla clásica; el sistema natural se llama Bioceramic. Cuenta con una olla interior que puede sacarse, es de cerámica antiadherente y también posee asas para transportarla con practicidad.

Tenga en cuenta que a través de las pantallas digitales se van mostrando los diferentes estados de cocción para saber claramente cuando están completas, además a través de la tapa de vidrio se puede controlar la cocción sin tener que estar abriendo constantemente la olla. Entre los elementos adicionales incluye taza medidora y cuchara

En esta olla multifunción podrá preparar con facilidad diferentes menús increíbles y deliciosos, como si fuera un chef profesional. Desde guisos, pastas, arroz blanco o integral, freír, cocinar al vapor, asar y mucho más.

El Grupo Siam se pronunció sobre la calidad de este producto asegurando que en estas ollas podrán preparar sus comidas favoritas en casa para llevarlas a cualquier lado.

“Puedes crear recetas súper fáciles que nos encantan porque con Oster tienes el poder de crear todo lo que te imaginas”.

Algunas recomendaciones antes de utilizarla

Antes de usar por primera vez una olla Oster con recubrimiento antiadherente es aconsejable cubrir la superficie con aceite vegetal y luego calentar toda la olla durante 5 o 10 minutos.

Una vez se calentó toda la superficie hay que apagar el fuego y dejar enfriar. Cuando esté frío pase un paño suave.

Para lavar deberá hacerlo siempre con agua caliente y secar. Este proceso no es necesario hacerlo cada vez que se use la olla, sino que sirve para curarla cuando aún no se ha usado.

Los beneficios de las ollas con diseño ovalado

Está comprobado que este nuevo diseño y formato de ollas traen una mejor experiencia de cocción en la cocina. Al igual que los demás modelos, poseen un recubrimiento antiadherente que hace que la olla a presión sea mucho más versátil aún.

Entre los beneficios más importantes, se destaca que cocina un 70% más rápido que las ollas comunes, y adiciona con su diseño ovalado más espacio para cocinar cortes grandes de alimentos sin tener que cortarlos o apilarlos, simplemente podrás hacerlos enteros.

Podrá cocinar a presión, saltear alimentos, hacerlos al vapor y muchas funciones más con solo tocar un botón. Además, posee una función anti-giro que permite revolver y mezclar de manera segura. Así mismo, cuenta con una tapa fácil de ajustar que encaja y cierra fácilmente para que puedas hacerlo con solo una mano y seguir cocinando sin problemas. Con solo presionar un botón podrá eliminar los olores persistentes que dejan los alimentos.

También tiene la función de cocción lenta, puede dejar los alimentos a bajas temperaturas por varias horas para que se cocinen. Puede realizar otras actividades, hasta salir de su casa sin problemas, llegar y degustar una deliciosa comida.

Si desea freír o saltear los vegetales, esta olla da la posibilidad de conservar la textura y la humedad de los alimentos e intensifica los sabores de estos.

Finalmente, si le gusta cocinar postres, el vapor y la presión es ideal para tener postres densos, hacer yogures cremosos o pasteles de queso.