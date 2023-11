¿Cuál fue el motivo de reunión entre ministros de Salud, TIC, Interior y partido de La U?

Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el objetivo de la reunión en el Ministerio del Interior era escuchar todas las inquietudes que los congresistas pudieran tener, “nosotros estamos aquí para escucharlos, para oírlos, para, si no ha habido algún tipo de consenso, pues hacerlo” aseguró.

La reunión entre Luis Fernando Velasco (MinInterior), Mauricio Lizcano (MinTic), Guillermo Alfonso Jaramillo (MinSalud) y representantes del Partido de La U, se dio horas después de que la contrarreforma presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático se salvara de ser archivada luego de que la ponencia que lo proponía no alcanzó la mayoría absoluta, con 9 votos a favor y 5 en contra.

Jaramillo, quien dio declaraciones antes de ingresar al Ministerio, afirmó que la reforma a la salud tiene los votos suficientes para pasar en Cámara de Representantes, “la gran mayoría de los parlamentarios saben que hay que hacer una reforma. El país sabe y por eso votó a favor de una reforma a la salud. Ahora, cómo podemos hacerla, es lo que estamos haciendo, porque nosotros como Gobierno no le podemos imponer a los parlamentarios nuestros conceptos” aseguró.

La reforma a la salud tiene al día de hoy 82 artículos tras los 123 que fueron propuestos en un inicio y, según el ministro, estos fueron consensuados no solo con el Partido de La U.

“Nosotros no es que arranquemos con La U, nosotros hemos estado en contacto permanente con todos, no solamente los sectores políticos, porque no es un problema solamente de los partidos políticos, aquí nosotros hemos consensuado con la gente, con los pacientes, con la sociedad civil, con las EPS, con las entidades académicas. Yo he almorzado con la academia de medicina, hemos recibido a GestarSalud, los representantes directos de las EPS, hemos dialogado con todas las personas que tienen que ver en el tema de la salud, como somos todos los colombianos” concluyó.

Por su parte, el representante del Partido de La U, Víctor Salcedo, quien también llegó para el encuentro, aseguró que aún no hay un derrotero y que faltan varios artículos claves por votar de la reforma a la salud que él no los acompañará.