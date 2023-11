“Siento juicio de responsabilidad con quien no la tengo”: director de Juegos Nacionales

Los Juegos Nacionales 2023 continúan en medio de la controversia pese a ya haber iniciado su cronograma, pues hasta ahora muchos de los escenarios deportivos no llegaron a materializarse en su totalidad y otros tantos continúan en construcción o usándose con una muy baja calidad.

Sigue La W dio cuenta de esta situación exponiendo grabaciones de las condiciones de estos escenarios en Armenia y Pereira, ciudades que son sede de estas competencias nacionales, observándose algunos solo con media infraestructura construida, terrenos baldíos y otros cayéndose a pedazos

Para responder sobre el tema, Baltazar Medina, director de los Juegos Nacionales, pasó por los micrófonos de Sigue La W.

“Aquí no está pasando nada, lo que de verdad pasa es que hay personas más comprensivas y tolerantes que otras. Nosotros hemos sido muy sinceros en que los escenarios no están como hubiésemos querido, pero hemos hecho todo lo posible por garantizar los juegos, el problema es que algunos escenarios no han estado a tiempo”, expresó el director.

Ante el cuestionamiento sobre su compromiso con los deportistas en este evento nacional, Medina se desligó, de cierta forma, de sus responsabilidades.

“Me siento como en un juicio de responsabilidades ante quien no tengo responsabilidades (los deportistas). Ya son casos aislados, los escenarios son decentes para las competencias, no hay algunas comodidades, se deben sentar en el suelo, pero no es más allá”, dijo.

Finalmente, aseguró “no tengo por qué responder cuestionamientos de parte de un medio de comunicación”, cerrando con un paneo por las obras inconclusas, justificando cada una de ellas y mencionando, incluso, que ya no hacían parte los Juegos.

Conozca el caso completo y las imágenes en Sigue La W: