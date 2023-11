El Congreso espera propuesta formal sobre regla fiscal para entrar a estudiar viabilidad

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

Durante el Congreso Agropecuario Nacional número 40 desarrollado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, el presidente del Senado, Iván Name, se pronunció sobre la propuesta realizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre modificar o hasta eliminar la regla fiscal como medida para reactivar la economía del país.

Ante el escenario, Name aseguró que todas las propuestas que llegan al Congreso deben ser analizadas y no se pueden descartar, agregando “nosotros tenemos que analizar las propuestas que nos hagan y de hecho no podemos descartar por anticipado nada, sino ver, examinar de manera minuciosa y detallada la conveniencia de esta inquietud o de esta iniciativa del Gobierno”.

Así las cosas, el mensaje que se envió al presidente Petro, es que desde el Congreso se espera que la propuesta se haga formalmente para poder entrar a hacer un verdadero análisis de la misma, de lo contrario por el momento se seguirá hablando sobre supuestos.

Finalmente, el presidente del Senado aseguró que a la fecha ningún funcionario del Gobierno Nacional ha realizado formalmente alguna propuesta sobre la regla fiscal del país.