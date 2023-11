Presuntas estafas por parte de inmobiliarias: “me habría drogado para robarme”

Un caso de presunta estafa llega a los micrófonos de Sigue La W de la mano de María*, denunciante a quien se protegerá su identidad, quien afirmó haber sido víctima de engaño por parte de supuestos asesores de la Inmobiliaria Imperio Capital S.A.S.

La afectada relata que “nunca sospechó ser víctima” tras aceptar una invitación a conocer proyectos de vivienda.

El pasado 10 de noviembre, un asesor abordó al hijo menor de la denunciante, ofreciéndoles beneficios de adquisición de vivienda. Tras recibir un bono y ser invitada a un lanzamiento de proyecto, ella acudió a la cita en la Torre Central de Davivienda. Sitio donde fue atendida por varios individuos que, aparentemente, formaban parte de la inmobiliaria.

Con lo que no contaba es que acabó involucrada en una serie de eventos confusos que culminaron en la apertura no autorizada de una tarjeta de crédito y compras no deseadas.

María* señaló en Sigue La W que durante la reunión, los asesores ofrecieron algo de beber y desde ahí afirma tener recuerdos difusos y lagunas mentales, pues empezaron a mostrarle diversos servicios, incluyendo convenios con entidades financieras para créditos hipotecarios.

Más tarde, al revisar la documentación, descubrió que había sido afiliada a empresas no relacionadas, como UNITED ALLIANCE y NATURALMED HEALTH S.A.S, con compras no autorizadas por un total de 4′800.000.00.

La afectada hizo un llamado a las autoridades para tomar medidas contra esta presunta red de estafadores y advierte a la comunidad sobre esta modalidad de engaño. La investigación está en curso, y se espera que las entidades pertinentes tomen acción para esclarecer los hechos y prevenir la repetición.

