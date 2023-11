A madre de Yadil Sanguino no le han contado del secuestro de su hijo

Se cumplen 8 días del secuestro del exmandatario de San Calixto, Yadil Sanguino, por parte de disidencias del Frente 33 de las Farc. Desesperados y en continua oración se encuentran sus familiares quienes exigen su pronta liberación.

Yarley Sanguino, su hermana, confirmó que su madre, una mujer de 85 años, aún no sabe la triste realidad que vive su hijo. “Mi mamá en estos momentos no sabe nada de él. Lo único que pregunta es por él, porque mi hermano no dejaba pasar el día sin llamar a preguntar por mi mamá. La tenemos en medio de mentiras”.

Pidió que se le respete la vida. “Él es una persona sana, humilde. Por culpa de los chismes no es justo que él esté allá” agregó la mujer, haciendo referencia a las declaraciones de hombres de las Disidencias que aseguraron que lo tenían en su poder “por ser parte de las bandas de extorsionistas que tienen azotada la región”.

Yadil Sanguino fue interceptado por hombres armados, cuando se movilizaba por la vía que comunica a San Calixto con Tibú, el pasado miércoles 15 de noviembre. Con él, son al menos siete personas secuestradas en Norte de Santander.