Los verdes ya estamos en independencia, nadie nos obliga a votar: Carolina Giraldo

En Sigue La W conversaron dos de los doce congresistas que firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro pidiéndole un espacio de diálogo para expresarle los reparos y preocupaciones frente a la reforma a la salud.

La representante del Nuevo Liberalismo Julia Miranda, aseguró que en el Congreso no han sido escuchados por los ministros del Interior, Salud y Hacienda, para expresarles sus aportes a la reforma a la salud.

“Hemos hecho esfuerzos para entender la reforma a la salud, en hacer propuestas para mejorarla y hay muchos puntos que nos preocupan seriamente. El presidente abrió la posibilidad de hacer un diálogo directo pues nos sorprendió mucho que fuera solamente con un partido político”, aseguró Miranda refiriéndose a la invitación del jefe de Estado al expresidente Álvaro Uribe a tomarse un tinto en Casa de Nariño.

En la misiva remitida al presidente, los doce congresistas le manifestaron sus preocupaciones y le expresaron su disposición para aportar en el debate.

“No pero nosotros tenemos toda la disposición de conversar, de dialogar y llegar a consensos frente a temas muy puntuales: nos preocupa enormemente el tema financiero, que esté realmente financiada la reforma a la salud, se ve un posible desbordamiento del gasto por falta de controles concretos previos a las cuentas. Otra preocupación grave es que el paciente no tiene un solo responsable para que lo lleve y lo guíe a través de todo el sistema de salud. A varios artículos hemos presentado propuestas que se nos han negado y que nos es muy difícil debatir articulo por artículo”, aseguró la congresista.

Entre tanto la representante a la Cámara de la Alianza Verde Carolina Giraldo, aseguró que se necesitan no solo uno sino varios tintos con el presidente:

“Nosotros decimos bueno que sean ojalá muchísimos tintos, no fue él quien nos invitó, habríamos querido que fuera así pero bueno estamos dispuestos a tener la conversación porque el país necesita una reforma a la salud, qué bueno tener ahí una convergencia en donde podamos llegar a una conciliación y eso es lo que más está necesitando este país”.

Sobre la postura del partido Verde respecto al gobierno aseguró que la mitad de su colectividad ya no se considera de coalición.

“Más o menos la mitad de la bancada en la cámara de representantes ya estamos en la independencia porque es la realidad de lo que está pasando, el partido tuvo una declaratoria como partido de gobierno no se ha cambiado, esa es una conversación que tenemos que tener internamente como partido, pero de facto ya estamos en la independencia, no tenemos un jefe político, nadie nos obliga a votar de una manera, hay mucha libertad de expresión en el partido Verde y yo hago parte de esa bancada que está en la independencia claramente”, afirmó.

Giraldo aseguró que no han tenido un diálogo con los ministros del Interior, Salud y Hacienda y que los ponentes quedaron entre la espada y la pared. También aseguró que lo sucedido con el artículo 42 muestra una desconexión en el Pacto Histórico.

“Fue muy evidente lo que ocurrió con el famoso articulito en donde en un comienzo había un concurso de méritos para seleccionar a los gerentes de los hospitales o a los directores de los hospitales y finalmente eso lo acabaron. En el Congreso habíamos presentado un par de proposiciones, entonces así fue como el presidente salió después de ver cómo esto se había convertido en un orangután, algo realmente bochornoso, y el presidente salió a decir esto no me gusta. La verdad es que yo pienso que probablemente hoy si el presidente fuera senador, no votaría la reforma”, enfatizó.

