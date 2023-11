Nos exigen desmantelamiento sin recursos para investigar: vicefiscal General

Cartagena

La vicefiscal General de la nación, Martha Mancera, sostuvo en Cartagena que en el país no se ve claramente cuál es la estrategia real para desmantelar organizaciones dedicadas a la corrupción y aseguró que les exigen desmantelamiento sin recursos para investigar.

Mancera fue enfática en decir que no existe hoy una estrategia para poder evidenciar en Colombia, dónde esta el dinero corrupto y quienes no lo tienen.

“Nos exigen desmantelamiento sin recursos para investigar, sin información, ¿cómo pretenden que la Fiscalía General de la Nación y los fiscales puedan ser efectivos y contundentes?, la Policía Judicial especializada no la tiene la Fiscalía General de la Nación, solamente cuenta con 300 del Cuerpo Técnico de Investigación para una corrupción, que escuché de uno de nuestros ex procuradores decía que era un desangre de más de 50 billones”, expresó.

Indicó, “la Policía Judicial de la DIJIN no ha destacado sus disciplinas, para que sea una investigación sostenida. Dejemos atrás el caso a caso, si queremos saber el entramado, si queremos saber la modalidad y los patrones de criminalidad no puede ser de caso a caso sino en la asociación de los casos con analítica financiera, allí usted va a empezar a notar en dónde esta los patrones de comportamiento y por supuesto en los recursos del estado cuando bajan a los alcaldes, gobernadores, a las demás dependencias, es allí donde deberíamos estar nosotros con la analítica”.

Manifestó que la Fiscalía General de la Nación se quedó sin los software y desarrollos de software, para poder hacer el desmantelamiento de las organizaciones dedicadas a robarse la plata del estado.

“Porque con la disminución de los recursos a lo que va a impactar es la infraestructura investigativa (...) hoy amanecimos sin recursos lo que significa que la analítica toca cerrarla si no tenemos la cooperación de los Estados Unidos para lograr que esto sea una realidad”, aseguró Mancera.

Añadió, “si hoy la estrategia de gobierno de gobierno no está en la lucha contra la corrupción no hay Policía Judicial, si no hay Policía Judicial por su puesto que no tenemos la garantía y el direccionamiento. Una UIAF, Unidad de Investigación de Análisis Financiero, que debe estar persiguiendo a los delincuentes y evidencia donde está el dinero, esa es la articulación; una articulación mucho más estratégica en que se aumenten los recursos de fortalecimiento para la investigación”.

En medio del Congreso Internacional sobre Derecho Disciplinario expresó que por falta de recursos, no podrán detectar cuáles son los nuevos comandantes criminales que van a seguir apoderándose del territorio, “porque no hay forma de visibilizarlo si no tengo analítica, tampoco voy a poder ser coherente, rápido y eficaz para evitar que los dineros se los roben en las distintas alcaldías más lejanas de los centros o de las principales capitales”.

Destacó que al terminar el periodo del Fiscal General, Francisco Barbosa, la Fiscal queda con 18 metodologías de abordajes sobre fenómenos criminales en corrupción, estructuras criminales, narcotráfico, minería ilegal, deforestación, hurto con indiciado conocido, violencia familiar, etc.

Insistió en que acompañan la paz, con estructuras que tenga estatus político por lo que han levantado 107 ordenes de capturas.