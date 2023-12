“Error del presidente concederla y de él aceptarla”: Cancino sobre condecoración a Feria

Este viernes 1 de diciembre, a través de un decreto, el presidente Gustavo Petro condecoró, con la ‘Orden al Mérito Seguridad Nacional’, a varios miembros de la Secretaría para la Seguridad Presidencial, entre ellos Carlos Feria, el jefe de la seguridad de la Casa de Nariño, a pesar de estar imputado por el presunto uso irregular del polígrafo para interrogar a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

Para hablar sobre la coyuntura, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana el abogado de la exniñera Marelbys Meza, Iván Cancino.

“Si la condecoración incluye un reconocimiento hasta antes de estos hechos, pues no tendría ninguna controversia, pero, si se requiere evaluar toda su carrera, pues no valdría la pena aceptar esta condecoración y se debería esperar hasta que se resolviera su situación jurídica”, declaró el jurista.

“Me parece errado del presidente concederla y de él aceptarla. Se puede considerar un reto a la administración de justicia y a la víctima”, expresó Iván Cancino, sobre la decisión de Gustavo Petro de condecorar al coronel Feria.

“Hay tres personas con temas de investigación en las listas que ustedes han mencionado, no solo disciplinarias, sino de carácter penal. Me parece un error histórico el momento en el que se hace; no estoy diciendo que no la merezca, no he hecho el estudio, pero no es el momento, es un mensaje de presión a la administración de justicia”, aseguró.

El abogado defensor de la exniñera de Laura Sarabia, considera este acto de reconocimiento como una afrenta en contra de Meza como víctima de interceptaciones y presiones, “se trata de una persona que fue sometida a malos tratos y humillaciones por parte del coronel Feria”.

Finalmente, sobre la condecoración de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social expresó que: “no podemos decir que haya participado en órdenes ilegales en el caso del polígrafo, pero nos parece un poco inadecuado, aunque no tiene el mismo impacto que la que se le ofrece al coronel Feria”.

