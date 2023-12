Al Oído | Un cáncer llamado reforma a la salud: ganan gamonales y pierde Colombia

Faltando 9 días para que acabe la legislatura, el Gobierno logró aprobar la reforma a la salud en medio de una batalla que no le fue fácil, en la que recordarán ustedes salió incluso la exministra Carolina Corcho.

Una reforma que quienes la defienden no tienen idea de cuánto cuesta la reforma, tampoco saben cómo será la transición del sistema. Lejos de una discusión sofisticada del sistema de salud, nos están acercando a los cuidados intensivos respondiendo a intereses económicos y políticos, pero no pensando en la gente.

Una reforma con vicios en el trámite que, de entrada, fue improvisada no recoge los problemas que tiene el sistema, por ejemplo, el acceso a especialistas con la reforma no se aumenta. Tampoco mejora condiciones laborales a trabajadores de la salud.

Una reforma que no les dio pena que en sus inicios, el líder de la concertación, Pedro Santana, habría mentido sobre sus títulos académicos, ya que decía que era filósofo de la Universidad del Rosario y al preguntar a la institución comprobamos que no era cierto y nunca había culminado su carrera.

Pese a que le hemos contactado, ni él, ni la exministra Carolina Corcho ni los congresistas del Pacto han querido referirse al tema.

Y ojo, no se dejen engañar. Si bien la mayoría de los hospitales públicos están quebrados, es por la corrupción, por el pésimo manejo administrativo, no porque las EPS no les paguen.

De acuerdo a los expertos, el sistema podría colapsar y ese día la ciudadanía se habrá arrepentido de elegir este que, al parecer, es un Gobierno que nos lleva al pasado de una manera muy rápida.

No importa cómo busquen defender lo que aprobaron ni qué narrativas inventen, ni cómo confundan por un afán de ideología, pueden decir y hacer, pero la única verdad es que los ricos se harán más ricos con los clanes políticos y a costa de la dignidad y la vida.

Presidente, como usted antes lo decía, los hospitales públicos no son moneda de cambio para transar con los partidos políticos, ¿tan rápido lo olvidó?

Todos estamos de acuerdo en que la salud debe ser un derecho, pero no retrocediendo.

Para el cierre, conocimos que meterán acelerador a la reforma laboral buscando primer debate antes de que termine periodo legislativo. El cambio va a toda, pero hacia atrás.