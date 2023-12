Nueva sede UNP: promotor señalado de estafa inmobiliaria podría ganar contrato

La Unidad Nacional de Protección está a punto de firmar un contrato para arrendar un edificio donde funcionará la sede principal en Bogotá y que albergará a más de 1.200 trabajadores. La entidad tiene destinado un presupuesto de 55.000 millones de pesos para el alquiler, por tres años, de las nuevas oficinas.

Lo que llama la atención es que entre los tres finalistas para quedarse con el jugoso contrato, está uno de los promotores que estuvo detrás de la considerada mayor estafa inmobiliaria en el país, según denunciantes. Se trata del edificio Aeropuerto Business Hub, cuyo promotor Prodigy Network junto con los proyectos BD Barranquilla, Cartagena y Bogotá, fueron los cuatro millonarios paquetes inmobiliarios que fracasaron bajo la figura de derecho fiduciario, considerada la estafa inmobiliaria más grande en Colombia.

En la documentación de este edificio aparece BD Promotores Colombia SAS y la constructora Prabyc Ingenieros - REM Construcciones.

Según el abogado David Rodríguez, este elefante blanco fue construido en 2013 inicialmente con 65 mil millones de pesos pero a hoy, su costó aumentó a 153.000 millones de pesos.

“Se realizó a través de inversiones fiduciarias donde personas aportaban desde 42 hasta 85 millones de pesos. En 2018 una de las promotoras Prodigy Network que es una de las empresas más cuestionadas hoy en Colombia, que tiene además un sinnúmero de denuncias, les manifiesta a los inversionistas que poner al comercio este edificio no dependía de ellos sino del constructor. En 2017 fallece el propietario de Prodigy y queda en el vacío cualquier tipo de responsabilidad que se le pueda endilgar en foma directa por parte de los inversionistas”.

Rodríguez cuestionó en Sigue La W, que estos promotores con más de 800 denuncias sin que hayan asumido su responsabilidad ni hayan retornado el dinero a más de 1.2 millones de colombianos que hicieron la inversión, puedan quedarse con el millonario contrato de arrendamiento de la Unidad Nacional de Protección.

“El promotor Prodigy Network es una empresa que se conformó hace más de 20 años y que incluso hoy en Estados Unidos aparece como una de las sociedades que está en quiebra. En el momento está sociedad cuenta con 400 denuncias por presuntos delitos de estafa. No se ha podido configurar porque supuestamente, si el proyecto no podía operarse no era por culpa de ellos, sino por condiciones del mercado. Grueso daño le hicieron a todos los inversionistas. Recuerden que cuando iniciaron el proyecto lo hicieron con una construcción de 65.000 millones de pesos hoy con las denuncias que hemos conocido ese proyecto costó 153.000 millones de pesos, es decir que aprovechándose de la buena intención de los colombianos que creyeron en este proyecto BD Bacatá en estos terrenos fiduciarios, presuntamente acrecentaron las ganancias de este edificio. Incluso Prodigy network es una sociedad que aparece como Promotores Colombia SAS , tenemos BD Cartagena con denuncias, BD Beach Club entre otros que hoy se encuentran quebrados afectando la inversión de los colombianos”, aseguró.

El sindicato de la UNP también ha llamado la atención sobre el historial por denuncias de estafa contra estos posibles ganadores del contrato, advirtiendo que Business Hub, además, no cuenta con las condiciones de infraestructura para acoger a más de 1.200 empleados.

“Advertimos que no tiene especificaciones técnicas, normas sismoresistentes para operar. La UNP está considerando con gran conocimiento de causa adjudicarle el contrato a este edificio bastante cuestionado. Personalmente fuimos a visitar el edificio que está construido sobre la paralela de la calle 26 en Bogotá pero el edificio está en ruinas, quebrado, ventanas rotas, difíciles vías de acceso con un potrero con carros abandonados. Esto es muy grave porque en este edificio deberán preservar la seguridad de todas las operaciones que manejan en la Unidad Nacional de Protección. Este edificio no cuenta con ninguna de estas condiciones. Quienes representan los intereses de este edificio son bastante cuestionados y no han respondido ante la Fiscalía, ante los jueces civiles ni a las denuncias de miles de ciudadanos que dijeron fueron estafados. Ni el promotor ni el constructor les han respondido”, aseguró Rodríguez quien negó estar defendiendo a alguno de los proponentes. Afirmó que hace esta advertencia a la UNP a nombre propio después de haber revisado el proceso de contratación en Secop 2.