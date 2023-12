Cerro Matoso denunció que su operación está en riesgo ante un nuevo bloqueo

La minera expuso este martes que el bloqueo que afronta en sus instalaciones en Córdoba se ha generado por un grupo de más de 30 personas, las cuales identificó como miembros de dos comunidades vecinas a su operación principal; asegurando a su vez que dichas personas han estado bloqueando las vías de acceso e incluso ingresando de manera no autorizada a la operación minero-metalúrgica, arriesgando su integridad, la de menores de edad que participan en este bloqueo y la de los trabajadores y equipos.

Dentro de su pronunciamiento la compañía expuso que “las manifestaciones están vulnerando el derecho al trabajo y libre movilidad de más de 2.000 personas, entre empleados directos y contratistas, especialmente de 450 personas, quienes permanecen encerrados en la Planta desde el domingo”, agregando que “ha venido cumpliendo a cabalidad desde 2019 con los acuerdos protocolizados – producto de 18 meses de diálogo, más de 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad competente y designada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-733, ha reconocido que todas las órdenes bajo responsabilidad de Cerro Matoso están siendo cumplidas a cabalidad”, por lo que considera que no hay motivos para que se genere un nuevo bloqueo a su operación.

Seguido a esto, la compañía advirtió que “en caso de no poder superar el bloqueo, se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación”, agregando que los cambios que se generan en las juntas directivas de las organizaciones comunitarias no pueden desconocer los acuerdos que se han alcanzado con anterioridad con la compañía.

Finalmente, como es costumbre en estos escenarios, Cerro Matoso hizo un llamado a las entidades competentes para que ayuden a finalizar las vías de hecho que se registran.