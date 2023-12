Aplazan reunión de la Cancillería para definir si se concilia con Thomas Greg and Sons

Tras la controversia que ha generado la licitación de pasaportes, aún el Ministerio de Relaciones Exteriores no define sí llega o no a una conciliación con la multinacional Thomas Greg and Sons y así resolver si el Estado es demandado o no por declarar desierta la licitación, aun cuando había un oferente que tenía el puntaje perfecto para quedarse con el contrato por más de 500 mil millones de pesos.

Y es que justamente este martes se aplazó la reunión del comité de conciliación para definir el camino jurídico que tomará la Cancillería en medio de la situación que ya dejó por fuera del Gobierno a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Marta Lucía Zamora.

La nueva reunión del Comité en la Cancillería quedó aplazada para este jueves 14 diciembre y así se conocerá la votación, para luego el viernes 15 de diciembre a las 9:30 asistir a la Procuraduría a una nueva audiencia y así exponer la decisión que se tome en el comité.