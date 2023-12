¿Qué impacto tiene la celebración de la Navidad en los niños? Experta da recomendaciones

La navidad es, quizá, una de las festividades más esperadas por muchos seres humanos alrededor del mundo por lo que significa en las estructuras familiares y personales de cada quien. Emociones como el amor, la felicidad, la tranquilidad y valores como el respeto y el agradecimiento salen a flote en las personas.

Sin embrago, la navidad es una festividad que tendría gran impacto en los niños por la dinámica que esta genera, por ejemplo, recibir regalos y estar rodeados de sus padres y amigos generaría en los infantes sensaciones puntuales que no se sienten tan específicamente a lo largo del año.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló María Camila Papagayo, psicóloga clínica, quien explicó el impacto que tiene la navidad en los niños.

La psicóloga inició mencionando que “a pesar de que es una fecha para compartir con la familia, las personas que tienen niños en sus familias especialmente entre el año y los 6 años, es muy importante enfocarse en lo que ellos necesitan antes de intentar acomodarlos a lo que la familia requiera”.

Añadiendo sobre lo anterior que es importante “mantener las rutinas a lo largo del día con relación a su alimentación, sus momentos de sueño, tiempos de movimiento y tiempos de conexión con sus familiares”.

Dijo que “los niños antes de los 6 años no tienen la capacidad de regularse solos y a veces se les expone a cambios de rutina, entonces es muy importante tener en cuenta las necesidades de ellos”.

Por otro lado, explicó que en “el caso de los adolescentes es el tema de que no se pueden volver tema de conversación, que la novia, que los resultados del colegio, todo eso en donde la familia se involucre es importante respetar esos tiempos”.

Hablo sobre el impacto de la navidad en los niños y mencionó que “cuando se es niño se disfruta más, antes de los 7 años no hay tanta consciencia entre fantasía y realidad y por eso los niños nos creen que existen papa Noel, los duendes, etc”.

“Especialmente en las familias que tienen niños es importante involucrarse en sus juegos, inventarse historias y conectar el espíritu navideño con los valores de familia”, resaltando que por medio de la Navidad se enseñe más allá de solo dar o recibir regalos.

Así mismo, fue enfático al explicar que “la época de navidad no debe sur usada como chantaje o castigo para cambiar el comportamiento de los niños”, es decir, no decir que si se portan mal, no hay regalos, o conductas de ese tipo.

Escuche la entrevista completa a continuación: