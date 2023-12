Luto en la televisión colombiana: murió Jorge Ospina

En la mañana del jueves 14 de diciembre murió a sus 82 años Jorge Ospina, uno de los más recordados ejecutivo de la época de las programadoras.

Para saber detalles de su fallecimiento, La W contactó a Eulalia, quien lo acompañó durante gran parte de su vida (38 años) y hasta el último momento.

“Él no estaba enfermo. Luego de la pandemia tuvo una decaída, se encerró en sí mismo, no salía porque no tenía con quién charlar y últimamente comenzó a decaerse más. No falleció en una cama tirado, tuvo una muerte muy bonita, estuvo cuerdo y caminando hasta el último momento”, dijo.

“De pronto pegó un bajón. No fue infarto ni nada”, añadió.

Asimismo, reveló que Ospina siempre fue un oyente fiel de W Radio: “él no cambiaba esa emisora para nada”.

De esta manera, Eulalia comentó que el martes 19 de diciembre se realizarán las exequias de Ospina en Capillas de la Fe en la calle 94 de Bogotá.