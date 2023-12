Yo no les creo, así José Félix esté haciendo una labor: Cabal sobre anuncio del ELN / DANIEL MUNOZ

Barranquilla

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció desde Barranquilla sobre el anuncio del ELN de la suspensión de secuestros extorsivos.

Las declaraciones se dieron en el marco de la audiencia pública ‘Regiones Autonómicas’, realizada en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

Cabal aseguró que, pese a que su esposo, José Félix Lafaurie cumple una labor misional en la mesa de negociaciones como parte del Gobierno nacional, no cree en el cumplimiento del grupo al margen de la ley.

Al tiempo, cuestionó que solo sean secuestros extorsivos y dijo que el ELN “no tiene un carácter político” y que la situación genera un desgaste en la sociedad.

Finalmente, fue tajante al calificarlos como “narcotraficantes y terroristas”.

“Lo que pasa es que yo no les creo. Independientemente de que José Félix esté haciendo una labor misional ahí, no les creo. Es un desgaste con la sociedad. La sociedad no los quiere, para mí ellos ni siquiera tienen carácter político, ellos son narcotraficantes y terroristas”, afirmó.