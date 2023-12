Por una empanada, conductor de Uber agredió a usuario

Ignacio Mayorga salía de un bar en Chapinero a las 12:36 de la mañana. Pidió un carro en la aplicación Uber para que lo llevara a su casa, que no quedaba a más de 8 minutos del lugar donde estaba. “Antes de subirme al vehículo compré una empanada porque tenía hambre y no quería pensar en el desayuno del siguiente día”, comentó Mayorga.

La víctima cuenta: “ya me había comido una y cuando me iba a comer la segunda, el señor del Uber gritó durísimo y me preguntó si le iba a dejar oliendo el carro a empanada”.

La reacción de Mayorga fue decirle que le estaba pagando “un montón de dinero por un viaje tan corto”, y: “lo mínimo es que me dejes acabarme la empanada”.

Ignacio se iba a bajar del carro, el conductor se lo prohibió porque le dejaría las puertas llenas de grasa, así que prefirió abrirla él mismo y cuando finalmente logró descender del carro, se encontró con un piloto enfurecido que lo comenzó a agredir físicamente, dejándole la nariz y la boca rotas.

“No he puesto ni pienso poner la denuncia ante las autoridades porque lo he hecho antes y en este país todo es muy lento”, se quejó Mayorga.

Al contactar a Uber, quienes en principio poco tienen que ver teniendo en cuenta que no pueden adelantar actitudes violentas en los conductores, dijeron en un comunicado que “corresponde a las autoridades competentes investigar las denuncias y determinar responsabilidades. Es por ello que, como medida preventiva y con fines de seguridad, las cuentas de las personas involucradas están inhabilitadas hasta que las autoridades determinen su situación legal.”