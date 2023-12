Al Oído: El año viejo nos dejó varios burros y cambios que no se dan

Me dejó una chiva, una burra negra

Una alcaldesa Claudia que se cree experta

Unas calles rotas y una buena experiencia

Que me deja claro que seguridad y movilidad

Son los temas que quedan claudicando en nuestra Bogotá

Ay, me dejó, me dejó, me dejó

El hijo visionario del presidente que quedó con varias suegras

Ay, le dejó unos bienes con varios CDT y una buena confesión

Un papá muy bravo y que por cierto no lo crió

Un arrepentimiento que como el cangrejo retrocedió

Un problema muy duro y una buena ex

Ay me dejó, me dejó

Unas frases que no podré olvidar

Me dejó un Benedetti molesto cuando dijo

“Nos hundimos todos, nos vamos presos.”

Un Benedetti tierno que se puso triste

“Yo te lo juro que ayer, cuando salí de Palacio, me fui llorando”,

Y un Benedetti que sabe que siempre será un tigre “al tigre siempre le deben dejar una salida”

Ay, me dejó, me dejó

Me dejó cosa’ buenas, cosa’ muy bonitas

Un Zuluaga en apuros que resultó en el fondo de Odebrecht, un Ciro Ramírez que terminó manejando al parecer un entramado de corrupción, un fiscal Hernández que hablaba duro pero jamás las pruebas contrarias a lo que dije me envió,

Me dejó una chivita y una burra muy negrita

Varias focas en el Congreso y congresistas muy viajeras, me dejó un senador que no entendió que a Cartagena se va a combatir el turismo sexual no hacer parte de él, un Álex Florez que nos enseñó que su tarea era trabajar y no ser ejemplo de buena moral, una Isabel Zuleta que recordó que merecen su sueldo porque leen mucho y les toca trasnochar, un Alirio Barrera que olvidó que era senador y no protagonista de Pasión de Gavilanes y llevó su caballo al Congreso

Me dejó varios burros, burros bien bonitos

Un expresidente que se unió a una banda, pero de rock como el expresidente Duque

Un canciller que se quedó sin respuestas

Una vicepresidenta que resultados no mostró

Una primera dama que al Gobierno le pone sabor

Un presidente que nos enseñó que en esta época hay que celebrar porque eso sí que vivan las banderas rojas

Y la enseñanza de reír para no llorar.