¿Cómo identificar una relación tóxica? Psicóloga explica

En Salud y Algo Más, la psicóloga Nayibe Barreto explicó las consecuencias de las relaciones tóxicas para la salud de las personas.

“Una relación enfermiza, que no resuelve conflictos, que permanece en un estado de manipulación emocional hace que efectivamente altere todo nuestro torrente hormonal. En las hormonas reposa el 90% de nuestro cuerpo y hay una serie de neurotransmisores que se alimentan de estas hormonas, como la dopamina, cortisol, serotonina están constantemente en nuestro cerebro diciéndonos qué tan alerta tenemos que estar de nuestro entorno”, explicó la experta.

En la misma línea señaló que “permanecer en estados de alerta, de combate predispone el organismo a la enfermedad porque se debe sostener un sistema nervioso alterado. Esto no permite que tengamos procesos de paz ni de relajación, donde los torrentes hormonales puedan bajar y entremos en periodos de confort”.

¿Cómo identificar una pareja tóxica?

“No existen personas tóxicas, existen modos de relacionarnos difíciles y que no se resuelven. Cómo saber que estamos relacionándonos de una forma que nos enferma, y es cuando en toda la relación no hay paz, no hay espacios seguros, y siempre están en sistema de alerta. Estas relaciones son construidas bajo emociones como resentimiento, culpa y vergüenza donde hay procesos de castigo, la manipulación emocional hace que uno de los dos se sienta con la necesidad de castigar al otro por no tener el tipo de amor que espera”, explicó.