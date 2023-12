No hay vocero oficial de Colombia Humana de la mano del presidente Petro: Mary Luz Herrán

Mary Luz Herrán, coordinadora nacional de la Red Nodos de la Colombia Profunda de Colombia Humana, y exesposa del presidente Gustavo Petro, se refirió a la polémica por la marcha de apoyo al director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, para lo cual se le habría pagado entre 50 y 100 mil pesos a los asistentes de Colombia Humana de diferentes partes del país.

“Ningún funcionario del Gobierno puede hacer marchas a favor de él mismo, del propio funcionario”, aseguró Herrán pidiendo que no se personalicen los apoyos en el gabinete sino que se concentre el respaldo popular en las políticas del actual Gobierno.

Herrán respaldó la labor del director de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero aseguró que hubo confusión sobre la marcha en supuesto favor del funcionario.

“No sabemos, yo he tratado de indagar quién invitó, quién trajo o cómo fue y no sabemos. Allá había personas de Colombia Humana, recuerden que es el partido de Gobierno, y tiene una aceptación y un movimiento con nuestro movimiento político y la gente se identifica. Cuando uno organiza una actividad, yo visito los territorios y llega mucha gente por curiosidad, por identidad que quieren participar. Dijeron nos van a poner un bus, ¿quién lo puso? No tengo ni idea. ¿Quién les dio el dinero? Dice un líder campesino que recogió 30 millones de pesos. Si él lo dice, es su testimonio”, afirmó.

“Lo que yo escuché de la gente (de Colombia Humana) de Santander, es que habían venido a una manifestación, que fue así una manifestación de apoyo al Gobierno, yo inclusive en Twitter publiqué ese apoyo a favor de nuestro presidente Petro”, aseguró Herrán. Sin embargo, aseguró que varias personas de Colombia Humana convocadas sintieron que había sido una burla pues les dijeron que era una marcha de apoyo al presidente Petro y que se harían una mesas de trabajo sobre la labor del partido en los territorios.

“Sobre las mesas de trabajo supongo que el afán o que se cruzaron dos actividades no fue posible trabajar en las mesas. Algunos me manifestaron que están inconformes porque habían sentido que era como una burla porque no habían tenido el tiempo de sentarse a desarrollar los temas en las mesas”, enfatizó.

La exesposa de Gustavo Petro e integrante de Colombia Humana, aprovechó para explicar que hay una falta de comunicación del partido que es el del presidente Gustavo Petro, con el Gobierno Nacional, pues no se ha podido realizar la asamblea del movimiento político:

“No se ha podido desarrollar la Asamblea nacional de la Colombia Humana que ha sido postergada cuatro veces, ahí es donde tenemos la debilidad, porque el presidente está atento y pendiente de nuestro movimiento como de los otros partidos en alianza con el Pacto Histórico. Nosotros estamos buscando un frente amplio para tener el mejor Gobierno, pero no ha sido posible tener la mejor comunicación desde el gobierno nacional hacia los territorios. Es lo que hacemos nosotros en las cadenas de chat, los ministros, lo que hace la ministra del medio Ambiente por ejemplo, funcionarios del ministerio del Trabajo, el ministro de Salud y otros, para poder llegar a esa Colombia profunda como voceros del gobierno nacional y nosotros como militantes y dirigentes del partido político hemos tratado de ser los mejores receptores frente a las propuestas que ellos hacen”.

Herrán añadió: “Esta debilidad que tenemos frente a la comunicación Gobierno - partido de Gobierno, ha sido bastante compleja justamente porque no se nos ha permitido de parte de algunas personas hacer nuestra asamblea nacional y no hay un vocero oficial de Colombia Humana de la mano de nuestro presidente Gustavo Petro”.