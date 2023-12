No podemos criminalizar ni estigmatizar a la juventud que protestó: Gareth Sella al fiscal

El viceministro de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, Gareth Sella, habló en Sigue La W sobre el programa ‘Jóvenes en Paz’ que lanzó el Gobierno de Gustavo Petro.

Al cuestionarlo sobre su respuesta al fiscal general Francisco Barbosa, quien anunció que tras el fallo de la Corte Constitucional se reactivarán las órdenes de captura contra los ‘voceros de paz’ que quedaron en libertad, muchos de ellos jóvenes que marcharon durante el paro nacional y señalados de ser de la ‘primera línea’, el viceministro aseguró:

“Como viceministerio de las Juventudes somos garantes de los derechos de las juventudes, creemos que no pierden sus derechos, creemos que debemos garantizarles como Gobierno y no podemos criminalizarlos, no podemos hacer eso con la juventud, no la podemos estigmatizar, sobre todo con una juventud que protestó, con quienes salieron a las calles para exigir que se les respetaran sus derechos”.

Gareth Sella agregó: “Nuestra labor como Gobierno va en esa línea, en verlos como personas, he insistido mucho en esto, no etiquetarlos como criminales, vándalos o terroristas para rechazarlos del sistema sino para recibirlos, dialogar hablar con ellos y hacer una vocación de paz”.

El viceministro de las Juventudes aseguró que es necesario ver a esta población con vocación de paz y cambiar la manera como se les ha visto en el pasado:

“Entiendo que se haya tenido en otros momentos otra visión de la juventud, pero es necesario mirarnos a los ojos no por los diferentes sesgos, sino por lo que nos atraviesa desde nuestro lugar y desde nuestras funciones como viceministerio de las Juventudes, es la garantía de todas las juventudes más de 12 millones 600 mil jóvenes en nuestro país”, aseguró el funcionario.