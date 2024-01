Revisaremos acuerdo por supuesto cobro a generadores de energía: gobernador del Atlántico

En diálogo con Sigue La W, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se refirió a la polémica por el acuerdo 006 de 2023 que aprobó el Concejo de Barranquilla con el que supuestamente se cobraría a los generadores de energía renovable en Barranquilla.

“Debemos discutir estos impuestos mucho antes de que se anuncien y se avance. El impuesto de energía renovable no sé si sea lo más conveniente porque la transición energética que tenemos que impulsar es precisamente hacia energías renovables como del viento, del aire, la energía solar, muchísimo más baratas, pero si le ponemos unos impuestos, no motivamos a que la gente estructure los proyectos y nos dé la tranquilidad hacia el futuro”, dijo.

Añadiendo que “ningún proyecto de energía solar o de energía eólica puede sacar un megavatio antes de año y medio si empezamos ahora, pero si además le ponemos impuestos, no motivaremos a los grandes actores de estas nuevas energías para que hagan parte del proceso que queremos generar los inversionistas de este sector”.

Verano de la Rosa aseguró que deberán revisar el acuerdo del Concejo objeto de la polémica, pues según algunos concejales no se trata de un nuevo impuesto y se malinterpretó la decisión.

“Este proyecto de acuerdo del Concejo de Barranquilla deberíamos revisarlo, es nuestra propuesta, sí queremos revisarlo porque sí queremos impulsar unas energías fundamentadas en energías renovables, queremos hacerlo lo más atractivo para los inversionistas. Hasta ahora, lo que tenemos es que, si le vamos a poner unos impuestos, seguramente vamos a alejar a los inversionistas. Pero si está este acuerdo, debemos revisarlo, esa es la propuesta que queremos hacer”, afirmó.

El gobernador del Atlántico aseguró que espera tener una reunión con el delegado del Gobierno para evaluar la viabilidad de los proyectos de energía renovable en el departamento.

“Queremos invitar al ministro de Minas y Energía con quien estuvimos reunidos hace unas semanas en Barranquilla, para tratar, con él, de empezar a construir ese proceso de atracción inversionista para estas nuevas fuentes de energía renovables, y eso lo tenemos que hacer creando las condiciones, y si es necesario revisar lo que ya hay, las decisiones que se han tomado, lo tenemos que hacer, pero lo más importante es que tengamos acceso a estas energías renovables, porque de todas maneras no hay en este momento un solo proyecto de paneles solares, ni de energía solar, ni de energía eólica, los proceso de construcción toman mucho tiempo y para tratar de suplir toda la energía en base a gas, a petróleo y a la energía hídrica que de todas maneras también es muy barata, de todas maneras el proceso de sustitución tomará mucho tiempo y lo más importante es dar las señales económicas que incentiven a la gente en estas nuevas modalidades de energía”, afirmó Verano de la Rosa.

“Si hay un acuerdo 006 de 2023, obviamente que está vigente, pero tenemos que revisar aún este esquema para tratar de tener unos incentivos. En este momento tenemos una serie de proyectos importantes como un parque de 100 hectáreas en Sabanalarga de energía solar, ya está en desarrollo, entonces hay mucha gente motivada en hacer inversiones, pero la señal que le tenemos que dar a esas personas, es que no les vamos a tratar de cambiar las condiciones económicas o hacerlas más onerosas”, dijo de la Rosa.

El presidente Gustavo Petro se había referido al polémico acuerdo del Concejo de Barranquilla.

“La autogeneración de energía solar que el gobierno impulsa es asunto que queda bajo las manos de las mismas comunidades y familias, no se debe poner impuestos sobre esa actividad ni usar intermediarios innecesarios”, dijo el presidente de la República.

Lo anterior, después de denuncias de W Radio en las que se detalló que la empresa mixta K-YENA S.A.S, además de recaudar el impuesto de alumbrado público que se cobraría a autogeneradores, también tiene a su cargo un millonario contrato para el manejo de energías limpias en Barranquilla, que contempló vigencias futuras por 25 años.

Frente a esta advertencia, el gobernador del Atlántico aseguró:

“No creo que una empresa privada pueda cobrar impuestos de mutuo propio, creo que obviamente los impuestos tienen que estar aprobados por la Alcaldía y el Concejo, entonces si van a basar unos proyectos en una modalidad de impuestos que no han sido aprobados, evidentemente que no tendrían asidero jurídico. Lo que sí debemos es entender a cabalidad el futuro de lo que viene, tenemos que ver cuál es el esquema de impuestos y de atracción de inversionistas más conveniente para que podamos tener los proyectos que queremos impulsar en energías renovables”.

