Cucuteños secuestrados en la frontera con Estados Unidos

Cúcuta

El pasado 25 de diciembre, la familia cucuteña salió de zona rural en búsqueda del sueño americano, sin saber que terminarían en manos de organizaciones criminales mexicanas que piden una alta suma de dinero para dejarlos en libertad.

Óscar Eduardo Ayala, salió con su esposa Sandra Paola Sanabria y sus dos hijos de 7 y 3 años desde el corregimiento de Buena Esperanza, pero en el camino fueron interceptados por delincuentes, quienes exigen una millonaria suma de dinero a sus familiares para su liberación.

“Nos llamaron fue los secuestradores, que los tenían retenidos y que teníamos que pagar 8.000 dólares, y pues la verdad nosotros no tenemos de dónde, nos dicen que solo tenemos que pagar para que los suelten, y pues estamos mirando a ver cómo podemos hacer, porque la verdad somos unas personas que apurado conseguimos para medio comer en la vida diaria. Dios es grande y pues estamos ahí mirando, la comunidad nos está colaborando, nos están ayudando mucho” contó María Solano Boneth, madre de Óscar.

La mujer, entre lágrimas, pide a los secuestradores respetar la vida de sus familiares. Es de escasos recursos y no tiene como reunir la millonaria suma.

“Nos está dando muy duro esto, porque no hay de dónde, y pues es mi hijo, y es lo más lindo que yo tengo en mi vida, yo no quiero que les vaya a pasar nada malo, yo lo único que les pido es que me ayuden en oración, para que mi hijo, mis nietos y mi nuera lleguen sanos y salvos a casa, que el señor me los guarde donde quiera que estén” agregó Solano.

Piden al gobierno nacional a servir como intermediarios en esta difícil situación para que puedan recuperar su libertad.