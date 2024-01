“Soy leal al presidente pero vinimos a hacer el cambio, no a cubrir lo malo”: Agmeth Escaf

En medio de la controversia por el ‘papelón’ en el que se convirtió la fallida realización de los Juegos Panamericanos en Colombia, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, explicó en Sigue La W los cuestionamientos que le hizo en sus redes sociales al presidente Gustavo Petro por lo que llamó negligencia por parte de la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodróguez, quien en su criterio debería asumir la responsabilidad política por los errores que se cometieron.

“Soy leal al presidente Gustavo Petro. Sigo siendo un defensor del presidente Petro, sigo siendo leal. Pero los representantes y como gobierno del cambio, tenemos que hacer la vigilancia y el control necesario, no podemos esconder lo que está mal”, aseguró Escaf.

El congresista del Atlántico que Representa al Pacto Histórico en el legislativo, rechazó que lo tilden de ‘charista’ por defender a Barranquilla, pues su deber como congresista de la bancada Caribe es velar por los compromisos con la región como lo fueron los juegos Panamericanos. Agregó que por estos reparos, el jefe de Estado no está enfadado con él.

“El presidente no está molesto conmigo. Soy leal al presidente Petro, pero no estamos para cubrir lo que se está haciendo mal, guardo un profundo respeto por el presidente (...) la casa es una sola y debemos responder por ella. Barranquilla tiene escenarios. El caribe necesita los juegos para que todos crezcamos. Vinimos a hacer los cambios, no a hacernos los de la vista gorda con lo que está mal”, afirmó Escaf.

El congresista aseguró que está cansado de que estigmaticen a la región Caribe y a Barranquilla como si todos fueran corruptos. También hizo énfasis en que él no es charista sino leal al presidente Gustavo Petro, por lo que su deber como congresista elegido por el proyecto político que llevó a Petro a la Casa de Nariño, es alertarlo cuando las cosas no se estén haciendo correctamente.

“La gente que me critica no tiene razón, se está volviendo un ataque xenofóbico contra la costa, no todos somos como algunos corruptos que lastimosamente han sido de este lugar... ‘Por qué darle los juegos a esos bandidos barranquilleros’ dicen muchos, eso es un ataque social que también nos afecta. Pensemos como país, todo es una cacería de brujas y un martillo gigantesco contra la costa caribe. No todos los costeños somos corruptos, hay gente honesta, no podemos permitir que sigan enlodando y estigmatizando nuestra región. Muchos nos tratan como si la costa fuera un cagadero y eso me ofende, soy un barranquillero que defiendo a mi región. El Gobierno también tiene que entender que el Caribe se tiene que respetar”, enfatizó Agmeth Escaf.

“Había dualidad en las respuestas de las ministras del Deporte y por esa dualidad se puede caer en la negligencia. Es absurdo que después de tantas conversaciones que le pedimos como bancada, decía que sí, y ahora se escuda diciendo que entonces no había plata. Esto es una negligencia, ¿quién es el responsable?, la ministra del Deporte, el ministro de Hacienda”, puntualizó el congresista del Pacto Histórico.

