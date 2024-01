Caso Nicolás Petro: juez rechazó de plano solicitud de nulidad de la imputación de cargos

El juez segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla rechazó de plano la solicitud de nulidad de la imputación de cargos que hizo la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro.

El funcionario judicial calificó de superflua e improcedente la solicitud para declarar la nulidad de la imputación de cargos que avaló el juez 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Aseguró que “los hechos jurídicamente relevantes son claros, concretos, coherentes” y añadió que la imputación de cargos se hizo de acuerdo con los requisitos que exige la ley.

El abogado Sebastián García, defensor de Petro Burgos, había solicitado que se declarara la nulidad de la imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por considerar que fue incompleta y violatoria de los derechos fundamentales de su cliente.

El juez sostuvo que respalda la posición de la Fiscalía y la Procuraduría al afirmar que “la imputación de cargos fue clara, concreta y precisa y no ambivalente, sin evidenciar contradicciones o carencias de hechos jurídicamente relevantes”.

También señaló que “la imputación fue fáctica y jurídica y que no afectó ninguna garantía de la defensa ni de ningún otro sujeto procesal”.

Cuestionó el papel de la defensa al asegurar que “fue demasiado prudente, parca, porque quien alega una nulidad de una imputación en sede de acusación, debe demostrar fehacientemente que el acto irregular afectó la integridad de la actuación, la estructura medular o conculcó garantías constitucionales procesales”.

Agregó que, “se extraña el juzgado que la avezada defensa que tiene conocimientos jurídicos reconocidos haya pasado por desapercibida la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia”.

El juez explicó porque considera improcedente la petición.

“Escuchado el audio y echándole un vistazo al escrito de acusación por este despacho, es clara la improcedencia del auspicio del nulidad esbozado por el defensor, máxime cuando el trasfondo de la petición de nulidad versa sobre la anulación de una imputación, atacando los hechos jurídicamente relevantes, por falta de causalidad, ausencia y defectos”.

En ese sentido, señaló que no hubo vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso y dijo que no es viable analizar la solicitud de nulidad.

“Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal, y los hechos están jurídicamente bien estructurados y no hay ausencia de los mismos en la imputación y si existe una relación de causalidad dada al incrementos patrimonial justificado entonces para qué dar el trámite de negar una nulidad. Por eso el juzgado rechaza de plano la petición”.

El juez agregó que la solicitud fue infundada y dijo que la rechazó de plano para evitar dilaciones.

“Peticiones como la que ha solicitado la defensa que son respetuosas pero comprometen la dinámica pretendida por el sistema procesal penal, por ello el juzgado la rechaza de plano al encontrarla totalmente infundada”.

El funcionario judicial además dijo que “la defensa tocó temas trascendentes pero superfluos, impertinentes en un determinado escenario procesal, por estas ilustraciones el juzgado le rechaza de plano a la defensa la nulidad planteada”.

La decisión del juez no admite ningún recurso.

Cabe recordar que, la Procuraduría había solicitado que no se avalara la nulidad, por considerarla también improcedente al igual que, la Fiscalía que a través de su delegado, Mario Burgos, señaló que la solicitud de la defensa fue superflua e improcedente y que la imputación de cargos fue clara y precisa, tanto que Petro Burgos aceptó que todo lo dicho en esa diligencia era verdad.