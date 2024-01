¿Cómo proteger los ojos de las pantallas del celular?

El doctor Roberto Baquero, médico oftalmólogo de la Universidad del Rosario, conversó en los micrófonos de Salud y Algo Más sobre la salud ocular y los cuidados que se deberían tener para evitar afectaciones en la vista.

De acuerdo con el experto, “es bueno hacerse una revisión periódica de los ojos (…) de pequeño, antes de entrar al colegio, es importante hacerlo, no tiene que ser todos los años, pero sí antes de entrar al bachillerato y luego cuando sale del colegio porque aparecen muchos problemas oculares que pueden generar muchos dolores de cabeza”.

En cuanto a los cuidados que se deben tener en las vacaciones, Baquero indicó que “en la playa es importante cuidarnos de la exposición del sol porque los rayos del sol tienen rayos ultravioleta y esos generan el mayor oxidante. Lo importante no es tanto que uno use unas gafas oscuras, sino que los lentes que uno use tengan protección ultravioleta”.

Asimismo, comentó que “las gafas de marca por lo regular sí tienen sistemas de calidad bastante serios, tienen filtro ultravioleta”.

Por otra parte, el experto destacó que “si la persona tiene que usar el computador para su trabajo tiene que cuidar sus ojos, tiene que lubricarlos, hacer pausas activas para que el ojo no se canse. El ojo siempre se va a defender, pero hay que evitar ardores”.

En cuanto a las pausas activas, indicó que es importante “no enfocar de cerca, sino mirar de lejos, estirarse, parpadear y dejar descansar al ojo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: