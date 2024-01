Soy yo priorizando mi lado serio: Kevin Hart habla sobre participación en película ‘Lift’

Lift, película de la compañía de producción Hartbeat se estrenó este 12 de enero de 2024. Es dirigida por F. Gary Gray y a su vez, producida por Bryan Smiley. En su casting cuenta con reconocidos talentos de la pantalla gigante como Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington.

W Fin De Semana conversó con, nada más y nada menos, que el protagonista de Lift, Kevin Hart, quinen se refirió a su papel en la película y también habló sobre Colombia y lo que el país significa para este mismo.

El reconocido actor inició hablando sobre su versatilidad en el mundo del entretenimiento, pues es un artista que no solo ha destacado en el cine sino también en el mundo de la comedia.

“El mundo de trabajo que he hecho hasta la fecha ha tenido una cantidad significativa de acción y comedia en él. Esto es solo yo cambiándolo y priorizando más el lado serio y dejando que la comedia venga de la otra persona. Y creo que eso es lo que he estado haciendo durante mucho tiempo, lo he estado haciendo para la gente que me rodea”, relató.

Y es que justamente el papel de Hart en Lift no es al que la gente suele estar acostumbrado, pues es un personaje de carácter ‘serio’.

“Esta es la idea de protagonista que ahora quiero interpretar. Este soy yo mostrando que puedo hacerlo y posicionándome para hacer más de eso. Pero empieza con ‘Lift’. Comienza con la gente resonando hacia esto, y diciendo, wow, qué gran película. Qué gran reparto”, enfatizó el actor.

Desde el punto de vista de producción, Bryan Smiley también conversó en W Fin De Semana explicando por qué esogió este tió de género o categoría: un robo.

“Creo que es un género que a la gente le encanta. Todo en el negocio es cíclico, pero para nosotros vamos a hacer una película de atracos que se sienta realmente diferente y fresca”, contó.

Añadiendo a su vez: “Nos encanta el género, pero queríamos asegurarnos de que cualquier cosa que hiciéramos, fuera realmente diferente y fresca”.

Kevin Hart y su percepción de Colombia

Hart comenzó hablando en su primera intervención, justamente, sobre Colombia, de la cuál mencionó que le encanta destacando al tiempo el papel que juega este país en la industria cinematográfica.

“Me encanta Colombia, me encanta la gente, me encanta la energía. Colombia siempre ha sido un gran mercado. Y lo que es más importante, cuando hablas de stand-up y de la idea de estrenos de películas, es un lugar al que siempre le hemos dado prioridad y al que nos aseguramos de dedicarle tiempo. La razón es por la respuesta. La energía de la gente. Gran energía. Gran gente. Me quedo con eso”, comentó Hart.

Vea la entrevista completa a continuación