Caso polígrafo a Marelbys Meza: Laura Sarabia denunció a quienes la habrían difamado

Tras llegar al búnker de la Fiscalía General de la Nación, Laura Sarabia declaró: “reitero no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad”.

Sarabia denunció por injuria y calumnia a quienes según ella la difamaron: “no he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron citaciones ante la Fiscalia el próximo 24 de enero”.

Noticia en desarrollo...