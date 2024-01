MinDefensa respondió tras aparición de alias ‘Allende’, reportado como muerto

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, desde Tumaco (Nariño), se refirió a la polémica generada luego de confirmarse que alias ‘Allende’, cabecilla de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, no murió en medio de una operación militar, como se había anunciado por parte de la Fuerza Pública y del mismo funcionario, el pasado 1 de enero de 2024.

Sin embargo, el ministro se justificó y señaló que “hubo enfrentamientos, efectivamente, la inteligencia había identificado que ‘Allende’ había muerto, se escuchaban los pormenores del traslado del cuerpo y en la protección que hicieron, con los medios técnicos, se definió que quien había sido de baja era él, esa información fue difundida por la Fuerza Pública”.

Por eso, el ministro agregó que, tras la confirmación sobre la supuesta muerte, esta información “sirvió de base para esa comunicación que yo hice el primero de enero”.

Por su parte, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que quería “hacer claridad de que estas operaciones se hacen enmarcadas en la ley, esa operación fue legítima y organizada el 31 de diciembre de 2023, desplegada dentro del marco del Plan Ayacucho, el único objetivo de esta operación es la de proteger y salvaguardar a la población civil”

“De acuerdo con la información de inteligencia, estaba en la zona donde se desarrolló la operación militar, amedrentando a la población, haciendo control de las economías ilícitas, es el principal generador de violencia en el Pacífico, durante la operación militar varias personas vestidas de civil, al parecer integrantes de las disidencias de las Farc, irrumpieron para impedir que se adelantaran los procesos judiciales”.

Los combates se habrían registrado en la vereda Yayaral-Guañambí, zona rural de Roberto Payán (Nariño).

Esto dijo alias ‘Allende’

“El 31 de diciembre, tropas del Ejército me asaltaron cuando me organizaba para pasar fin de año con mi familia y amigos, el compañero ‘Camándula’, como le decíamos, fue asesinado; no conformes con los resultados, los soldados siguieron disparando, dando como resultado dos civiles asesinados y un menor de 15 años”, relató.

Además, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “solicitamos al Gobierno Nacional y a organismos internacionales que verifiquen el lugar de los hechos y se aclare la verdad, solicitamos a las Fuerzas Militares no más falsos positivos, no somos narcotraficantes ni bandas de alto impacto, somos el resultado de la traición de los acuerdos de La Habana, sin odio y sin rencores seguiremos firmes con el llamado a la paz”.