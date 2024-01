Municipios desconocen cesión de impuesto de la Gobernación del Atlántico a Barranquilla

Barranquilla

Varios mandatarios locales han reaccionado sobre la cesión del impuesto de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por parte de la Gobernación del Atlántico a la Alcaldía de Barranquilla.

La primera en pronunciarse fue la alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval que dijo desconocer el convenio firmado por $78 mil millones de pesos del recaudo del impuesto de seguridad del departamento.

El acuerdo establece que Barranquilla manejará los millonarios recursos de los municipios del área metropolitana, entre esos Soledad.

La mandataria aseguró que no respalda la iniciativa, que esta tampoco ha sido socializada, y anunció que exigirá los soportes del acuerdo, que según ella debían tener en cuenta tanto a las alcaldías de los municipios como a la Presidencia de la República por tratarse de un tributo del departamento.

“Soledad no tiene conocimiento oficial del contenido del Convenio firmado entre Alejandro Char y Eduardo Verano, por lo que no puede existir respaldo a algo que no se ha socializado como constitucional y legalmente corresponde. Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen la actuación administrativa, obligan a tener en cuenta a la Alcaldía de Soledad y a la Presidencia de la República en la toma de este tipo de decisiones”, señaló Sandoval.

Por su parte, la mandataria del municipio de Malambo, Yenis Orozco, también entregó declaraciones sobre la firma.

Aseguró que la Alcaldía de Malambo no conoce el convenio firmado por el Alcalde de Barranquilla y el Gobernador del Atlántico, por lo que “Malambo no puede respaldar el mencionado acuerdo por falta de socialización del contenido, ni su justificación jurídica”.