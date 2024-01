Cero y van dos: JEP rechaza de nuevo citar a Mancuso por magnicidio de Álvaro Gómez

Aunque los familiares de Álvaro Gómez Hurtado solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que este tribunal transicional practicara una declaración al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, con el fin de ser interrogado sobre lo que conoce frente a los autores del magnicidio ocurrido en 1995, el tribunal transicional rechazó esa petición.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento, en cabeza del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, en el marco del estudio en el cual determinará si esa jurisdicción asume conocimiento del caso luego de que las Farc se abrogaran el homicidio, determinó no aceptar la solicitud afirmando que ya en el pasado había no admitido una petición similar y, en este momento, no existe un derecho de contradicción de pruebas.

Lo único, reafirmado por el despacho en su decisión, que podrían adelantar los abogados es aportar pruebas, pero predominantemente se practicarán las pruebas que el despacho determine.

“...no existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida en que no se trata de un proceso ordinario sino de uno de tipo transicional. Esto significa también que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria” reiteró la JEP.

Para los abogados de la familia Gómez, escuchar en testimonio al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso era sumamente importante ya que aseveraban que “en múltiples declaraciones, ha afirmado en la jurisdicción ordinaria que le constan las circunstancias y la autoría del magnicidio de Alvaro Gomez Hurtado”.

Mientras tanto, se acerca el término máximo (1 de febrero) para que entreguen sus observaciones frente a si la JEP debe tomar el caso del magnicidio o si debe continuar en la justicia ordinaria.