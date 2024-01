Es una mala despedida: MinInterior por declaraciones del fiscal contra el presidente Petro

En los últimos días el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa han cruzado una serie de mensajes con señalamientos que demuestran que la relación no se desarrolla en las mejores condiciones. Tanto el presidente como el fiscal han cuestionado el actuar de cada uno, generando controversia, incluso, en medio de la elección de la nueva fiscal general de la Nación.

Ante la situación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció asegurando que el presidente ha actuado de la manera más respetuosa y correcta.

“El señor presidente ha sido respetuoso en sus trinos, él es un hombre de carácter dice lo que piensa el señor fiscal está de salida y de una manera interesante viene dando declaraciones diarias. Me parece que es una mala despedida, me parece que el país no necesita eso. Yo recuerdo que veía un buen dirigente que incluso ostento durante algunos días la calidad de presidente de la República y les pedía a los jueces que hablaran en las providencias que no hablaran tanto ante los micrófonos se llamaba Carlos Lemos Simons era un hombre muy sano”, dijo Velasco.

Cabe recordar que, el último pronunciamiento del presidente contra al fiscal se dio en el departamento del Chocó, donde señaló a Barbosa de ser cómplice del narcotráfico en el país, de ejercer sedición y de impedir la elección de la nueva fiscal.