Denuncia en Chocó: 9 años, $17 mil millones de pesos y un puente que no existe

En diálogo con Sigue La W, el veedor José Ricardo Corena denunció que la Alcaldía de Quibdó en el año 2014 firmó un contrato por $14 mil millones de pesos que tenia como objeto realizar un mejoramiento a la vía de acceso a Quibdó ruta 6002, este incluía la contrucción del puente La Platina a la entrada del barrio Porvenir en el departamento de Chocó.

“Esta es la obra que empalma con la vía que conecta al departamento de Antioquia, une la parte urbana de Quibdó con la parte rural, para nosotros como comunidad es supremamente importante porque aquí hay 1.500 viviendas de interés social que construyó el gobierno Santos, es decir, son aproximadamente 15 mil personas que se beneficiarían con esta obra”.

Según Corena, a pesar de que han pasado 9 años, ninguno de los dos contratistas ha cumplido con la ejecución de la obra, solo se pavimentaron unos kilómetros de vía pero el puente nunca se construyó, esto a pesar de que la obra ha tenido adiciones por más de $2 mil millones de pesos por lo que esta ya completa una inversión de $17 mil millones de pesos sin que se vea ningún avance.

¿Interventoría de por vida?

Llama la atención que, a pesar de los reiterados incumplimientos, la interventoría de esta obra no ha suspendido los cobros. “El gobernador Efren palacios, cometió un supuesto error técnico, porque firmó un contrato de interventoria por tiempo, más no por avance de obra. Por eso, a pesar de que la obra no se ha construido, la interventoria sigue cobrando "

La interventoría fue adjudicada al Consorcio Porvenir, cuyo representante legal era el señor Ismael De Jesus Aldana Vivas, en el contrato se especifica la entrega de un 50% de anticipo y el 50% restante no esta ligado al avance de la obra sino al tiempo de duración, hecho insolito que ha sido avalado por las diferentes administraciones del Chocó. El primer contrato de interventoría fue por $1.514.000 millones de pesos y hasta la fecha se han entregado más de $2 mil millones de pesos.

Según el veedor, al contratista que se le adjudicó el millonario contrato, a la fecha no cumplía con los requisitos de infraestructura ni con el musculo financiero, por ello no cumplió y el contrato tuvo que ser cedido a otra Unión temporal que tampoco ha cumplido.

Finalmente, Corena advierte que esta denuncia la ha puesto en todos los entes de control, sin embargo nadie ha hecho nada por esta población.

