Niña de siete años puso en ‘jaque’ a la Policía con un dibujo y una tutela

Una niña de siete años le ganó un pulso a la Policía Nacional gracias a un dibujo en el que expresa el amor por sus animales de compañía, a quienes considera su familia y en el que también aparece la figura de su padre, un integrante de la Policía que no ve desde hace más de un año cuando fue trasladado desde Santander a Antioquia.

Dicho dibujo hace parte del material probatorio de una tutela, mediante la cual la menor logró que su padre sea trasladado del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia al departamento de Santander. Específicamente, en el fallo de tutela, se dice que hubo una vulneración al derecho fundamental trasladar de confirmar una unidad familiar multiespecie.

“Indica que su familia se encuentra conformada por su padre, su abuela paterna y sus animales de compañía, a los que identifica con sus nombres, edades y circunstancias particulares por las cuales considera que «hacen parte de [su] vida y hoy son [su] familia», esto es, dos perros de raza criolla, de nombres Niña y Susi; un gato llamado Michi; un grupo de patos, entre ellos, uno que responde al nombre Nanapato; y cinco gallinas a quienes llama Mili, Pio Pio, Nana Gallina, la Colorada y Magi”, señaló en la petición.

Advierte que su padre es policía, que desde hace un año no convive con ella ni la visita con frecuencia, lo cual le ha causado una “profunda tristeza, preocupación, pesadillas, falta de apetito y desconcentración, lo que conllevó a darle la razón y participando de terapias psicológicas”.

La Policía Nacional se negó a trasladar al padre de la menor, tampoco le otorgó permiso para visitarla mensualmente, y en consecuencia se pensó en llevarla a Medellín, ciudad donde, según la Policía Nacional, tendría las mismas garantías que le ofrece Lebrija. Sin embargo, se opone a esta alternativa, ya que, según dice, “implicaría una ruptura con el entorno rural donde vive y estudia, y con su familia multiespecie”.

El Tribunal se preguntó, ¿una entidad pública vulnera los derechos fundamentales de una niña de 7 años de edad, al disponer el traslado laboral de su padre por razones del servicio, sin evaluar previamente las condiciones particulares del núcleo monoparental que conforman, así como la dicotomía en la que coloca a la menor al tener que permanecer separada de su progenitor o enfrentar la ruptura con su entorno rural y sus animales, a los que, también, considera parte de su familia?

Tesis: Si.

Fundamento jurídico: “El traslado de un empleado público, aunque es una decisión discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma habilitante, y proporcional a los hechos que le sirven de causa, so pena de vulnerar los derechos fundamentales que se restringen con tal decisión.

En este caso, aunque la decisión de la Policía Nacional de trasladar a uno de sus miembros es adecuada a los fines de la norma habilitante, no es proporcional, porque no pondera, a partir de las condiciones particulares del caso, el principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana en sus facetas de autonomía y libertad, a la unidad familiar humana y multiespecie, y al arraigo. Concretamente, no estudia las alternativas con las que cuenta la entidad para no restringir de manera grave e intensa los mencionados derechos, entre ellas, el traslado de otros policías que no se encuentren en igual o peor situación de vulnerabilidad”

Añade: “El modelo de familia multiespecie corresponde a una realidad social, por tanto, encaja dentro del concepto dinámico de familia acogido por la jurisprudencia constitucional”

El Tribunal Administrativo de Santander contextualiza el tema, dando importancia a la familia multiespecie.

“Este fenómeno ha suscitado diversas demandas sociales. Son comunes los sitios que admiten la concurrencia de animales en sus instalaciones; la existencia de guarderías especializadas para animales de compañía mientras sus dueños trabajan; un creciente comercio de productos novedosos, no solo de consumo; también, de cuidado estético, suplementos alimentarios, salud, funerarios y seguros de vida; todo ello con el fin de atender las necesidades surgidas del ánimo de las personas de brindar bienestar a sus animales e integrarlos más estrechamente a sus planes de vida.

Algunos dueños de animales de compañía o caninos guías se refieren a estos como sus hijos, sus hermanos o sus nietos. En la actualidad, algunas personas optan por adoptar animales en lugar de tener hijos biológicos. Es común ver que la agenda diaria incluye paseos recreativos entre los animales y sus cuidadores o incluso se contrata para ello a personas especializadas. También se observa la creación de perfiles en redes sociales para animales. Recientemente, se evidencia que la tenencia compartida de un animal genera lazos de afectividad de tal magnitud que en eventos de divorcio o separación han dado lugar a reclamar a las autoridades la custodia compartida y el establecimiento de un régimen de visitas. Asimismo, ante padecimientos de sus animales de compañía, los cuidadores han reclamado los servicios que el sistema de salud consagra solo para las personas”.

Síntesis de la sentencia para M.J.G.G

Apreciada M.J., tres juezas estudiamos tu situación. Respetamos y protegemos tu decisión de amar y valorar a tus animales de compañía como miembros de tu familia, así como la importancia y el significado que tiene para ti vivir y educarte en el campo, al lado de tu familia multiespecie.

Después de analizar tu caso, nos dimos cuenta de que los jefes de tu papá vulneraron tus derechos, porque lo trasladaron sin tener en cuenta que tu mamá no puede estar cerca de ti en estos momentos y que él es la única persona que te puede cuidar, junto con tu abuelita. Además, porque tampoco tuvieron en cuenta tu derecho a vivir con los demás miembros de tu familia: Niña, Susi, Michi, Mili, Pio Pio, Nana Gallina, la Colorada, Magi y Nanapato.

Por esta razón, los jefes de tu papá tendrán que estudiar nuevamente su solicitud de traslado y, en lugar de rechazarla sin razones suficientes, deberán estudiar otras alternativas, como trasladar a otros policías que no se encuentren en situaciones difíciles como la de tu familia.

Siempre estaremos aquí para velar por tu bienestar y asegurarnos que se protegían tus derechos.

