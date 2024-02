Bucaramanga busca ser sede del Campeonato Sudamericano Sub23 de atletismo

Bucaramanga

W Radio pudo conocer en primicia que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el director del Instituto de Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu) postularon a la capital santandereana para que sea sede del Campeonato Sudamericano de atletismo Sub23 que se va a estar realizando en el mes de septiembre de 2024.

“El señor alcalde que fue atleta ha querido promover a la ciudad como sede de campeonato suramericano de atletismo Sub23 del 27 al 29 de septiembre, ya se firmó la carta de intención y fue remitida a la federeación colombiana de atletismo para que se presenta la sede a la Confederación Sudamericana de Atletismo”, señaló a W Radio el director del Inderbu.

Además, el director del Inderbu dijo en W Radio que de esta manera se podrán tener recursos para hacer mejoras en el estadio de atletismo de la capital santandereana, “el atletismo no es solo correr, no hay los elementos para hacer cosas diferentes, de nada sirve tener una pista pero que no sirva para el alto rendimiento”.

Insiste el director que con esta postulación se buscará potencializar la ciudad como sede del deporte a nivel nacional y que se puedan realizar también diferentes competencias, además, sería una inyección al turismo y la economía no solo para la ciudad sino para el departamento también.