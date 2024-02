Hay un ICBF carcomido por la corrupción, se roban la plata de los niños: presidente Petro

Cartagena

El presidente de la República, Gustavo Petro, le aseguró a los gobernadores del país que hay Instituto Colombiano del Bienestar Familiar carcomido por la corrupción, aseguró que roban la plata de los niños.

En el marco de la cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Cartagena expresó, en el Sistema General de Participaciones no hay atención a la niñez.

“En el Sistema General de Participaciones no hay atención a la niñez, eso no existe, “si vamos a los números los niños y niñas en Colombia, la primera infancia que llaman comienza la violencia; cuando se habla seguridad los norteamericanos le enseñan a uno, nosotros comenzamos con los estudios de violencia y nos dijeron que si no se cuidan los niños entre 0 y 7 años no hay nada que hacer”, manifestó el presidente.

Aseguró, “hay un ICBF carcomido por la corrupción, es decir de roban la plata de los niños, eso está en parte de nuestra política de educación pública y por tanto en parte de lo que llamamos el Sistema General de Participaciones”.

“Si se cuidan los niños entre 0 y 7 años tienes una sociedad pacifica, el problema no está en las armas, el problema no está en las cárceles, sirve para sacar votos y ve si saca los dientes o no, si el discurso es brutal hasta con palabras grosera, pero si no hay atención a la niñez entre 0 y 7 años no se va a solucionar el problema de la violencia”, señaló Gustavo Petro.

Insistió, “no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia, es decir no lo estamos haciendo, aquí hay que hacer un cambio, indudable, yo estoy de acuerdo, pero hay que poner una prioridad la primera infancia, tema para el congreso obviamente”.

En concordancia con los gobernadores del país, el presidente sostuvo que creará una mesa de desarrollo técnico, un proyecto de ley, que se presentará al Congreso de la Republica para reformar el Sistema General de Participaciones y uno de los primeros temas será la protección a la niñez.